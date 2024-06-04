Враг ударил ракетами по Днепру, есть разрушения и пострадавшие: ситуация в регионах (ФОТО)

Российские оккупационные войска утром 4 июня ударили двумя ракетами по Днепру, обломки повредили гражданскую инфраструктуру, в результате чего произошел пожар, есть раненые люди, среди них дети.

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Украинские военные ночью сбили два "Искандера" и два беспилотника

Командующий Воздушными силами ВСУ Олещук сообщил, что оккупанты выпустили с территории Крыма две ракеты "Искандер-К" по Днепропетровщине. Обе цели были уничтожены силами ПВО.

Кроме этого, около полуночи противник применял четыре БПЛА, тип которых устанавливается, на северном направлении.

"Два - сбитые подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны на Черниговщине, еще два - прекратили свое существование самостоятельно", - добавил генерал-лейтенант.

Тяжелое утро в Днепре

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, враг утром атаковал Днепр. Силы ПВО сбили 2 ракеты. Но в результате падения обломков повреждена гражданская инфраструктура, возник пожар, ранены местные жители.

По словам главы ОВА, среди пострадавших – дети. В частности, одномесячный мальчик, который находится в удовлетворительном состоянии. Он лечится амбулаторно. Также пострадал 17-летний юноша, находящийся в больнице в состоянии средней тяжести.

Кроме того, пострадали 68-летний мужчина и три женщины – 32, 36 и 56 лет. Одна из них госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Позже Лысак сообщил о еще одном раненом в Днепре. Это 37-летний мужчина, он в больнице.

"В общей сложности - 7 пострадавших, среди них двое детей", - написал он в телеграмме.

Также в результате падения обломков повреждено полтора десятка авто. Выбиты окна в частных домах, многоэтажках и больницах.

В ликвидации последствий задействованы все необходимые службы.

"По Никополю агрессор бил вечером. Попал по городу дронами-камикадзе. Люди целые", - добавил Лысак.

Армия РФ обстреляла Купянск

Утром во вторник ВС РФ обстреляли Купянск, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Около 7:00 враг обстрелял г.Купянск. Предварительно пострадал 1 человек. Информация обновляется", - написал Синегубов.

Кроме того, по его словам, накануне Белый Колодец неоднократно подвергался обстрелам. В результате вечерних обстрелов горел дом, пострадала женщина, ранее - было повреждено здание элеватора, горели два гаража и три грузовых автомобиля, крыша котельной магазина.

В результате вражеских обстрелов в Харькове частично разрушена тыльная сторона здания учебного корпуса на ул. Любви Малой, пострадала женщина.

Авиаудар КАБ по Хотимле спровоцировал пожар 9 домов на колесах, 15 металлических домов, 4 яхт, 1 катера. В Купянске зафиксировано попадание на территорию гражданского предприятия.

Враг 446 раз ударил по Запорожской области, есть разрушения

Российские войска за сутки 446 раз ударили по Запорожской области, под обстрелом оказались 8 населенных пунктов, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

"В течение суток оккупанты 446 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов", - сказано в его телеграмм-канале.

По словам Федорова, враг нанес авиационных ударов по Новоандреевке и Левадному.

Также 177 БПЛА разной модификации атаковали Красноднепровку, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 26 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку и Малиновку, а 241 артобстрел нанесен по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки.

За сутки поступило 11 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Россияне шесть раз обстреляли Сумскую область

Российские войска шесть раз обстреляли приграничья Сумской области в ночь и утром во вторник, сообщает ОВА.

"Ночью и утром россияне провели 6 обстрелов пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 26 взрывов. От обстрелов потерпали Шалыгинская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская общины", - говорится в сообщении.

По Шалыгинской произведен обстрел FPV дронами (3 взрыва). По Краснопольскому враг нанес удар FPV дроном (1 взрыв). В Великописаревской зафиксированы артиллерийские обстрелы (11 взрывов). На территорию Середино-Будской враг сбросил 11 мин.

В Херсонской области четверо раненых

Российские войска за минувшие сутки произвели обстрелы 16 населенных пунктов Херсонской области, сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Днепровское, Огромное, Станислав, Томина Балка, Софиевка, Белозерка, Молодежное, Берислав, Михайловка, Золотая Балка, Нововоронцовка, Милово и Херсон.

Повреждены 15 частных домов, складское помещение и частные автомобили. Зафиксированы попадания в учебное заведение, детсад, аптеку, офисное здание, газопроводы, территорию агропредприятия.

Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения, отметил Прокудин.

Захватчики обстреляли из артиллерии Куцурубскую общину в Николаевской области

Российская армия утром во вторник, 4 июня, совершила артиллерийские обстрелы Куцурубской общины Николаевской области, сообщает Николаевская областная государственная администрация.

Вчера в 13:04 россияне обстреляли из артиллерии Куцурубскую общину, пострадавших нет.

В 13:44 и 20:56 под артиллерийским обстрелом находилась акватория Очаковского общества, пострадавших нет.

В 04:37 во вторник Куцурубская община снова потерпела артиллерийское обстрела, пострадавших нет.

Враг 11 раз обстрелял населенные пункты Донбасса

Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает Донецкая ОВА.

В Новоукраинке Угледарской общины поврежден дом.

В Марьинской общине поврежден дом в Звездном. В Кураховской общине обстреляны Веселый Гай, Успеновка и Курахово.

В Лиманской общине обстреляны окрестности Тернов и Ямполевки. В Берестке Ильиновской общины повреждено 8 объектов. В селах Константиновской общины повторно повреждены частные дома. Из Смерчей обстреляна Дружковка.

В Часовоярской общине повреждены 16 частных домов, 2 многоэтажки и инфраструктурный объект.