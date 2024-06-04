Ворог вдарив ракетами по Дніпру, є руйнування та постраждалі: ситуація у регіонах (ФОТО)

Російські окупаційні війська вранці 4 червня вдарили двома ракетами по Дніпру, уламки пошкодили цивільну інфраструктуру, внаслідок чого сталася пожежа і є поранені люди, серед них діти.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Українські військові вночі збили два "Іскандери" та два безпілотники

Командувач Повітряних сил ЗСУ Олещук повідомив, що окупанти випустили з території Криму дві ракети "Іскандер-К" по Дніпропетровщині. Обидві ворожі цілі були знищені силами ППО.

Окрім цього, близько опівночі противник застосовував чотири БПЛА, тип яких наразі встановлюється, на північному напрямку.

"Два — збиті підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два — припинили своє існування самостійно", — додав генерал-лейтенант.

Важкий ранок у Дніпрі

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворог вранці атакував Дніпро. Сили ППО збили 2 ракети. Але внаслідок падіння уламків пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникла пожежа, поранено місцевих жителів.

За словами очільника ОВА, серед постраждалих - діти. Зокрема, одномісячний хлопчик, який у задовільному стані. Він лікується амбулаторно. Також постраждав 17-річний юнак, який перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.

Крім того, постраждали 68-річний чоловік і три жінки - 32, 36 і 56 років. Одну з них госпіталізовано, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Пізніше Лисак повідомив про ще одного пораненого в Дніпрі. Це 37-річний чоловік, він у лікарні.

"Загалом - 7 постраждалих, серед них двоє дітей", - написав він у телеграмі.

Також унаслідок падіння уламків пошкоджено півтора десятка авто. Вибито вікна в приватних будинках, багатоповерхівках і лікарнях.

У ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби. Інформація уточнюється.

"По Нікополю агресор бив увечері. Влучив по місту дронами-камікадзе. Люди цілі", - додав Лисак.

Армія РФ обстріляла Куп'янськ

Вранці у вівторок ЗС РФ обстріляли Куп'янськ, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 7:00 ворог обстріляв м.Куп'янськ. Попередньо постраждала 1 людина. Інформація оновлюється", - зазначив Синєгубов.

Крім того, за його словами, напередодні Білий Колодязь неодноразово зазнавав ворожих обстрілів. Унаслідок вечірнього обстрілу горів будинок, постраждала жінка, раніше - було пошкоджено будівлю елеватора, горіли два гаражі і три вантажні автомобілі, дах котельні магазину.

Внаслідок ворожого обстрілу у Харкові частково зруйновано тильний бік будівлі навчального корпусу на вул. Любові Малої, постраждала жінка.

Авіаудар КАБом по Хотімлі спровокував пожежу 9 будинків на колесах, 15 металевих будинків, 4 яхт, 1 катера. У Куп'янську зафіксовано влучання на територію цивільного підприємства.

Ворог 446 разів ударив по Запорізькій області, є руйнування

Російські війська за добу 446 разів ударили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 8 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 446 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, ворог завдав авіаційних ударів по Новоандріївці та Левадному.

Також 177 БПЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку. 26 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку і Малинівку, а 241 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

За добу надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Росіяни шість разів обстріляли прикордоння Сумської області

Російські війська шість разів обстріляли прикордоння Сумської області в ніч і вранці у вівторок, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни провели 6 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 26 вибухів. Обстрілу зазнали Шалигинська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

По Шалигинській здійснено обстріл FPV дронами (3 вибухи). По Краснопільській ворог завдав удару FPV дроном (1 вибух). У Великописарівській зафіксовано артилерійські обстріли (11 вибухів). На територію Середино-Будської ворог скинув 11 мін.

На Херсонщині четверо поранених

Російські війська за минулу добу здійснили обстріли 16 населених пунктів Херсонської області. Про це у Телеграмі повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Дніпровське, Велетенське, Станіслав, Томина Балка, Софіївка, Білозерка, Молодіжне, Берислав, Михайлівка, Золота Балка, Нововоронцовка, Милове і Херсон.

Пошкоджені 15 приватних будинків, складське приміщення та приватні автомобілі. Зафіксовані влучання у навчальний заклад, дитсадок, аптеку, офісну будівлю, газопроводи, територію агропідприємства.

Через російську агресію четверо людей дістали поранення, зазначив Прокудін.

Загарбники обстріляли з артилерії Куцурубську громаду на Миколаївщині

Російська армія зранку у вівторок, 4 червня, здійснила артилерійський обстріл Куцурубської громади Миколаївської області, повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Вчора о 13:04 росіяни обстріляли з артилерії Куцурубську громаду, постраждалих немає.

О 13:44 та 20:56 під артилерійським обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади, постраждалих немає.

О 04:37 у вівторок Куцурубська громада знову зазнала артилерійського обстрілу, постраждалих немає.

Ворог 11 разів обстріляв населені пункти Донеччини

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє Донецька ОВА.

У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено будинок.

У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Зоряному. У Курахівській громаді обстріляні Веселий Гай, Успенівка і Курахове.

У Лиманській громаді обстріляні околиці Тернів і Ямполівки. У Берестку Іллінівської громади пошкоджено 8 об'єктів. У селах Костянтинівської громади повторно пошкоджені приватні будинки. Зі Смерчів обстріляна Дружківка.

У Часовоярській громаді пошкоджені 16 приватних будинків, 2 багатоповерхівки ті інфраструктурний об'єкт.