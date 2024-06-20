Враг выпустил по Украине "шахеды" и ракеты, в результате обстрелов есть погибшие и раненые в нескольких областях: ситуация в регионах

В ночь на 20 июня армия РФ выпустила по Украине ракеты и ударные беспилотники. Атака привела к повреждению оборудования на объектах энергетики. Также из-за артиллерийских обстрелов в нескольких областях Украины погибли мирные жители.

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Силы ПВО сбили 5 ракет и 27 ударных беспилотников

Согласно сообщению Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 20 июня 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА типа Shahed.

Всего же враг применил 9 ракет разных типов и 27 ударных БпЛА:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

3 баллистические ракеты "Искандер-М";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

27 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

"Атакованы объекты критической инфраструктуры. Основное направление удара – Восток Украины, в частности, Днепропетровщина", - говорится в сообщении Воздушных Сил.

Отмечается, что воздушное нападение противника отражали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ Воздушных Сил, расчет мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 32 воздушных цели:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

1 управляемую авиационную ракету Х-59;

27 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.

На Харьковщине в результате вражеских обстрелов погибла женщина и ранены несколько человек

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, в результате обстрела КАБ территории двух лагерей отдыха в Харькове получил повреждения частный дом, автомобиль. Пострадала женщина.

В с. Ольховка Харьковского района в результате обстрела повреждены 10 частных домов. Пострадал мужчина. Погибла женщина.

В результате авиационного обстрела с. Новоосиново Купянского района поврежден автомобиль, 10 домов. Пострадали женщина и мужчина. В с. Кругляковка Купянского района в результате авиационного обстрела пострадал мужчина.

В с. Хотимля Чугуевского района в результате обстрела БпЛА поврежден частный дом.

В с. Загрызовое Изюмского района в результате артобстрела повреждены 8 жилых домов.

На Донетчине в результате обстрелов погибли мирные люди

Всего за сутки россияне 26 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

В Марьинской общине обстреляны Максимилиановка, Парасковеевка и Константиновка. В Кураховской общине повреждено 10 домов в Дачном, 9 домов в Островском, 2 дома и предприятие в Кураховке. Обстреляны окрестности Селидово. Поврежден дом в поселке Шевченко Покровской общины.

В Лиманской общине повреждено админздание в Заречном. В Николаевской общине повреждено предприятие, в Константиновской – инфраструктурный объект. В Роскошном Ильиновской общины погиб человек, повреждены 13 объектов.

В Часовоярской общине ранен человек, повреждены 15 частных домов, многоэтажка и 9 гаражей. В Торецкой общине погиб человек в Торецке, ранен 1 человек в Железном и 1 в Северном. В Северске разрушены 2 дома.

Армия РФ 360 раз обстреляла Запорожскую область

В течение суток оккупанты 360 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов, сообщил начальник Запорожской области Иван Федоров.

В частности, враг нанес 3 авиационных удара по Новоандреевке.

Также 136 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 8 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку, Гуляйполе и Новоандреевку. 213 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Малых Щербаков.

Поступило 9 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

На Днепропетровщине три человека получили ранения в результате вражеского обстрела

"Ночью враг совершил массированную атаку на область. Ее отбивали наши защитники неба. Уничтожили 5 шахедов и 4 ракеты. ПВО работала на Никопольщине, Криворожье и Синельниковщине", - рассказал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Террор российской армии не обошелся без последствий - в Криворожском и Никопольском районах пострадали мужчины 30, 41 и 63 лет. Двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

На Никопольщине также повреждены 7 частных домов, 5 хозяйственных сооружений, авто, линии электропередач. А еще – строительная техника.

В Херсонской области 1 человек погиб и еще 3 получили ранения

Согласно сообщению начальника Херсонской области Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Ромашково, Белозерка, Приднепровское, Велетенское, Александровка, Ивановка, Новотягинка, Берислав, Красный Маяк, Ольговка, Михайловка, Змиевка, Республиканец, Золотая Балка, Львово, Одрадокаменка, Гавриловка, Трудолюбовка, Новониколаевка, Потемкино, Шляхово, Малая Александровка, Новодмитровка, Николаевка и город Херсон.

Он рассказал, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 2 многоэтажки и 14 частных домов; территорию торгового центра, элеватора, фермерского хозяйства и газопровода.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения.

Вражеская армия обстреляла общину в Николаевской области

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, накануне утром Николаевский район подвергся ракетной атаке. Остатки вражеской ракеты упали на открытую территорию вне населенных пунктов. Пострадавших нет.

Днем, 19 июня, вражеским артиллерийским обстрелам подверглись с. Днепровское Куцурубской общины. В результате повреждения получили шесть жилых домов и фельдшерско-акушерский пункт. Также произошло возгорание сухой травы на территории частных домовладений. Пожар был оперативно ликвидирован пожарными. Пострадавших нет.

Сегодня ночью, 20 июня, под вражескими артиллерийскими обстрелами находились населенные пункты Куцурубской общины. Пострадавших нет.

На Киевщине обломками "шахедов" повреждены ЛЭП и оборудование предприятия

"Ночью враг атаковал нашу область ударными дронами. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют", - говорится в сообщении начальника КОВА Руслана Кравченко.

В результате падения обломков возле одного из населенных пунктов возник пожар травяного настила, уже ликвидирован. Также обломками повреждены линии электропередачи и оборудование одного из предприятий.

"Все последствия атаки оперативно ликвидируются. Профильные службы продолжают свою работу", – рассказал он.

В Сумской области прогремели 32 взрыва

Ночью и утром россияне провели 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 32 взрыва, сообщили в Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись Белопольская и Середино-Будская общины.