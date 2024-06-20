Ворог випустив по Україні "шахеди" і ракети, внаслідок обстрілів з різних типів зброї є загиблі і поранені в кількох областях: ситуація у регіонах

В ніч на 20 червня армія РФ випустила по Україні ракети і ударні безпілотники. Атака призвела до пошкоджень обладнання на об'єктах енергетики. Також через артилерійські обстріли в декількох областях України загинули мирні жителі.

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Сили ППО збили 5 ракет та 27 ударних безпілотників

Згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, у ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed.

Всього ж ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

3 балістичні ракети "Іскандер-М";

2 керовані авіаційні ракети Х-59;

27 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

"Атаковано об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – Схід України, зокрема Дніпропетровщина", - йдеться в повідомленні Повітряних Сил.

Зазначається, що повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

27 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка і поранено декілька людей

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, внаслідок обстрілу КАБ території двох таборів відпочинку у Харкові зазнав пошкоджень приватний будинок, автівка. Постраждала жінка.

У с. Вільхівка Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних будинків. Постраждав чоловік. Загинула жінка.

Внаслідок авіаційного обстрілу с. Новоосинове Куп'янського району пошкоджено автівку, 10 будинків. Постраждали жінка та чоловік. У с. Кругляківка Куп‘янського району внаслідок авіаційного обстрілу постраждав чоловік.

У с. Хотімля Чугуївського району внаслідок обстрілу БпЛА пошкоджено приватний будинок.

У с. Загризове Ізюмського району внаслідок артобстрілу пошкоджено 8 житлових будинків.

На Донеччині внаслідок обстрілів загинули мирні люди

Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

У Мар'їнській громаді обстріляні Максимільянівка, Парасковіївка і Костянтинівка. У Курахівській громаді пошкоджено 10 будинків у Дачному, 9 будинків в Острівському, 2 будинки і підприємство у Курахівці. Обстріляні околиці Селидового. Пошкоджено будинок у селищі Шевченко Покровської громади.

У Лиманській громаді пошкоджено адмінбудівлю у Зарічному. У Миколаївській громаді пошкоджено підприємство, у Костянтинівській — інфраструктурний об'єкт. У Розкішному Іллінівської громади загинула людина, пошкоджено 13 об'єктів.

У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджені 15 приватних будинків, багатоповерхівка і 9 гаражів. У Торецькій громаді загинула людина у Торецьку, поранено 1 людину в Залізному і 1 в Північному. У Сіверську зруйновано 2 будинки.

Армія РФ 360 разів обстріляла Запорізьку область

Впродовж доби окупанти 360 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів, повідомив начальник Запорізької області Іван Федоров.

Зокрема, ворог завдав 3 авіаційні удари по Новоандріївці.

Також 136 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 8 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Гуляйполе та Новоандріївку. 213 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Малих Щербаків.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Дніпропетровщині троє людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу

"Вночі ворог вчинив масовану атаку на область. Її відбивали наші оборонці неба. Знищили 5 шахедів та 4 ракети. ППО працювала на Нікопольщині, Криворіжжі й Синельниківщині", - розповів голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Терор російської армії не минув без наслідків - у Криворізькому та Нікопольському районах постраждали чоловіки 30, 41 і 63 років. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині також понівечені 7 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто, лінії електропередач. А ще – будівельна техніка.

У Херсонській області 1 людина загинула і ще 3 отримали поранення

Згідно з повідомленням начальника Херсонської області Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Ромашкове, Білозерка, Придніпровське, Велетенське, Олександрівка, Іванівка, Новотягинка, Берислав, Червоний Маяк, Ольгівка, Михайлівка, Зміївка, Республіканець, Золота Балка, Львове, Одрадокам'янка, Гаврилівка, Трудолюбівка, Новомиколаївка, Потьомкіне, Шляхове, Мала Олександрівка, Новодмитрівка, Миколаївка та місто Херсон.

Він розповів, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 14 приватних будинків; територію торгівельного центру, елеватора, фермерського господарства та газогону.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення.

Ворожа армія обстріляла громаду у Миколаївській області

Як повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім, напередодні зранку Миколаївський район зазнав ракетної атаки. Залишки ворожої ракети впали на відкриту територію за межами населених пунктів. Постраждалих немає.

Вдень, 19 червня, ворожих артилерійських обстрілів зазнало с. Дніпровське Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджень зазнали шість житлових будинків та фельдшерсько-акушерський пункт. Також відбулося займання сухої трави на території приватних домоволодінь. Пожежа була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає.

Сьогодні вночі, 20 червня, під ворожими артилерійськими обстрілами перебували населені пункти Куцурубської громади. Постраждалих немає.

На Київщині уламками "шахедів" пошкоджено ЛЕП та обладнання підприємства

"Вночі ворог атакував нашу область ударними дронами. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні", - йдеться в повідомленні начальника КОВА Руслана Кравченко.

Внаслідок падіння уламків біля одного з населених пунктів виникла пожежа трав'яного настилу, яка вже ліквідована. Також уламками пошкоджені лінії електропередач та обладнання одного з підприємств.

"Всі наслідки атаки оперативно ліквідовуються. Профільні служби продовжують свою роботу", - розповів він.

На Сумщині пролунало 32 вибухи

Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 32 вибухи, повідомили в Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Білопільська та Середино-Будська громади.