Враг выпустил по Украине ударные беспилотники и ракеты, во Львовской области попадание в объект критической инфраструктуры: как прошли сутки в регионах

Армия страны-агрессора запустила по Украине "шахеды" и ракеты разных типов, в результате чего произошло повреждение объектов критической инфраструктуры во Львовской и Одесской областях. Кроме того, есть раненые и погибшие в Харьковской, Херсонской, Запорожской, Львовской, Донецкой областях.

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ПВО уничтожило 9 ракет и 9 "шахедов"

По сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 31 марта 2024 года российские оккупанты атаковали 14 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс (район пусков Саратовская обл. – РФ), 11 ударными БпЛА типа Shahed (районы пусков Приморско-Ахтарск – РФ, Крым), баллистической ракетой "Искандер-М" (Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 (ВОТ Запорожской обл.)

Отмечается, что к отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных Сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожены 18 воздушных целей: 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 ударных БпЛА Shahed-136/131.

В Харьковской области из-за вражеских обстрелов есть погибший и раненый

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Двуричная, Синьковка, Петропавловка и другие. Авиаударам подверглись н.п. Кудеевка, Стрилеча, Плетеновка, Григоровка, Синьковка, Петропавловка, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В частности, вечером произошел вражеский обстрел Шевченковского района Харькова, предположительно КАБ. В результате повреждены 8 сооружений и домов, 1 автомобиль. Пострадал 35-летний мужчина и 77-летняя женщина. Также в результате попадания в землю вблизи СТО в пгт Боровая Изюмского района повреждены 3 автомобиля, 2 торговых павильона и фасад здания. Погиб 19-летний мужчина. Еще один 27-летний мужчина с ранениями госпитализирован.

Кроме того, в пгт Боровая из-за обстрелов повреждены жилые дома, автомобили, также произошло попадание предварительно боеприпасом "Смерч" в квартиру. В г. Волчанск в результате вражеских обстрелов повреждены частные дома, автомобили, хозяйственная постройка. В с. Купянск-Узловой в результате артобстрела повреждено частное домовладение, забор. В результате обстрела из РСЗО с. Колесниковка Купянского района поврежден частный дом. Обошлось без жертв и пострадавших.

В Запорожской области пострадал 12-летний ребенок

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, 12-летний ребенок травмирован в результате обстрела войсками РФ Пологовского района.

343 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток. Авиационный удар военнослужащие РФ нанесли по Малиновке. 47 БПЛА атаковали Красноднепровку, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 5 РСЗО-обстрелов пришлись по Левадному и Роботиному. 290 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Роботиного, Новоандреевки, Малиновки, Долинки и Левадного.

Разрушения в Запорожской области. Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Враг атаковал объект критической инфраструктуры во Львовской области

Во время воздушной тревоги враг атаковал крылатыми ракетами тот же объект критической инфраструктуры на Львовщине, который был его целью 24 и 29 марта, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Разрушено админздание. Был пожар. Пожарные оперативно потушили его", - говорится в его сообщении.

В результате атаки погиб один человек. Пока спасатели разбирают завалы - под ними еще могут быть люди.

В Николаевской области сбили ракету Х-59

В течение 30 марта силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Он рассказал, что враг совершал артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Также вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по Куцурубской общине. Пострадавших нет.

Кроме того, из акватории Черного моря тактической авиацией враг атаковал Вознесенский район управляемыми авиационными ракетами. В результате попадания повреждено законсервированное здание. Обошлось без пострадавших.

В Херсонской области были попадания в жилые кварталы

Как сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин, за прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Садовое, Тягинку, Инженерное, Михайловку, Берислав, Кизомис, Золотую Балку, Понятовку, Станислав, Дорожное, Осокоровку, Львове, Белозерку и город Херсон. Также враг совершил ракетные удары по Бериславскому району. Херсонский район атаковал двумя Shahed-131/136.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 2 многоэтажки и 21 частный дом. Также было зафиксировано попадание в учебное заведение, по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также складскому помещению.

Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

По Никопольщине враг направил тяжелую артиллерию

"Этой ночью россияне снова направили тяжелую артиллерию на Никопольщину", - сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Четыре раза ударили по одному из сел Марганецкой общины. Какой вред нанес враг, выясняют.

"Впрочем, люди целы – это главное", - добавил он.

В Сумской области раздалось 29 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 29 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Великописаревская, Зноб-Новгородская общины, сообщили в Сумской ОВА.

В частности, по Великописаревской общине враг совершил авиационный обстрел с пусками управляемых авиационных бомб (КАБ) с самолета тактической авиации (3 взрыва). По Зноб-Новгородской общине враг бил из артиллерии (5 взрывов). 5 мин сбросили россияне на территорию Краснопольской общины. По Хотинской общине зафиксирован артиллерийский обстрел (САУ) (16 взрывов).

На Ровенщине обломки воздушной цели повредили электроопору

В Ровенской области обломки воздушной цели повредили электроопору сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль.

Он отметил, что на месте работают представители соответствующих служб. Электроснабжение обеспечено. Также незначительные повреждения получил ФАП.

Другой информации о повреждении зданий или сооружений зафиксировано не было. Люди не пострадали.

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Одесщины

"8 ударных беспилотников удалось уничтожить нашим силам ПВО. Однако падение обломков сбитого дрона повлекло пожар на одном из энергообъектов области, в результате чего произошло обесточивание нескольких населенных пунктов. Пожар был оперативно ликвидирован. К счастью, люди не пострадали", - сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

По состоянию на 10.00 без электроснабжения в области находятся 10 тысяч абонентов г.Одессы и Одесского района. Восстановительные работы продолжаются.

Из-за вражеских обстрелов Донецкой области есть погибшие и раненые

Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

В частности, в Богоявленке Угледарской общины повреждено сельхозпредприятие.

В Красногоровке 2 человека погибли и 1 ранен. В Курахово ранены 3 человека; также в общине повреждены 5 частных домов в Горняке, 4 в Кураховке и 1 в Измайловке. В Николаевке Новогродовской общины повреждены 3 дома.

В Лиманской общине повреждены 6 частных домов: 5 в Тернах и 1 в Ивановке. В Константиновке ранен человек, повреждены 3 частных дома.

В Часовоярской общине повреждены 4 частных дома, многоэтажка и промышленное здание. В Серебрянке Северской общины поврежден дом.