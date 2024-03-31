Ворог випустив по Україні ударні безпілотники і ракети, на Львівщині влучання в обʼєкт критичної інфраструктури: як пройшла доба у регіонах

Армія країни-агресора запустила по Україні "шахеди" і ракети різних типів, внаслідок чого відбулись пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури у Львівській та Одеській областях. Крім того, поранені і загиблі є у Харківській, Херсонській, Запорізькій, Львівській, Донецькій областях.

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ППО знищила 9 ракет і 9 "шахедів"

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 31 березня 2024 року російські окупанти атакували 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс (район пусків Саратовська обл. – РФ), 11-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків Приморсько-Ахтарськ – РФ, Крим), балістичною ракетою "Іскандер-М" (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької обл.)

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА Shahed-136/131.

У Харківській області через ворожі обстріли є загиблий і поранені

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Кудіївка, Стрілеча, Плетенівка, Григорівка, Синьківка, Петропавлівка, повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Зокрема, ввечері відбувся ворожий обстріл Шевченківського району Харкова, ймовірно КАБ. Внаслідок цього пошкоджені 8 споруд та будинків, 1 автівку. Постраждав 35-річний чоловік та 77-річна жінка. Також внаслідок влучання в землю поблизу СТО у смт Борова Ізюмського району пошкоджено 3 автомобілі, 2 торгівельні павільйони та фасад будівлі. Загинув 19-річний чоловік. Ще один 27-річний чоловік з пораненнями госпіталізований.

Крім того, у смт Борова через обстріли пошкоджені житлові будинки, автівки, також відбулося влучання попередньо боєприпасом "Смерч" в квартиру. У м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені приватні будинки, автомобілі, господарча споруда. У с. Куп'янськ-Вузловий внаслідок артобстрілу пошкоджене приватне домоволодіння, паркан. Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Колісниківка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок. Обійшлось без жертв та постраждалих.

У Запорізькій області постраждала 12-річна дитина

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, 12-ти річна дитина травмована внаслідок обстрілу військами РФ Пологівського району.

343 удари по 8 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали впродовж доби. Авіаційний удар військовослужбовці РФ здійснили по Малинівці. 47 БПЛА атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 5 РСЗВ-обстрілів прийшлися по Левадному та Роботиному. 290 артударів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Долинки та Левадного.

Руйнування у Запорізькій області. Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині

Під час повітряної тривоги ворог атакував крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Зруйнована адмінбудівля. Була пожежа. Вогнеборці оперативно загасили її", - йдеться в його повідомленні.

Унаслідок атаки загинув один чоловік. Наразі рятувальники розбирають завали - під ними ще можуть бути люди.

На Миколаївщині збили ракету Х-59

Упродовж 30 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59, повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Він розповів, що ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Також ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Крім того, з акваторії Чорного моря тактичною авіацією ворог атакував Вознесенський район керованими авіаційними ракетами. Внаслідок влучання пошкоджено законсервовану будівлю. Обійшлось без постраждалих.

На Херсонщині були влучання у житлові квартали

Як повідомив очільник Херсонської області Олександр Прокудін, минулої доби противник обстрілював Антонівку, Садове, Тягинку, Інженерне, Михайлівку, Берислав, Кізомис, Золоту Балку, Понятівку, Станіслав, Шляхове, Осокорівку, Львове, Білозерку та місто Херсон. Також ворог здійснив ракетні удари по Бериславському району. Херсонський район атакував двома Shahed-131/136.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки та 21 приватний будинок. Також були зафіксовані влучання в навчальний заклад, території промислових та сільськогосподарських підприємств, а також складське приміщення.

Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

По Нікопольщині ворог спрямував важку артилерію

"Цієї ночі росіяни знову скерували важку артилерію на Нікопольщину", - повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Чотири рази вдарили по одному з сіл Марганецької громади. Якої шкоди завдав ворог, з'ясовують.

"Втім, люди цілі – це головне", - додав він.

На Сумщині пролунало 29 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 29 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, Зноб-Новгородська громади, повідомили у Сумській ОВА.

Зокрема, по Великописарівській громаді ворог здійснив авіаційний обстріл з пусками керованих авіаційних бомб (КАБ) з літака тактичної авіації (3 вибухи). По Зноб-Новгородській громаді ворог бив з артилерії (5 вибухів). 5 мін скинули росіяни на територію Краснопільської громади. По Хотінській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (САУ) (16 вибухів).

На Рівненщині уламки повітряної цілі пошкодили електроопору

На Рівненщині уламки повітряної цілі пошкодили електроопору, повідомив голова Рівненської ОДА Олександр Коваль.

Він зазначив, що на місці працюють представники відповідних служб. Електропостачання забезпечене. Також незначних пошкоджень зазнав ФАП.

Іншої інформації про пошкодження будівель чи споруд зафіксовано не було. Люди не постраждали.

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини

"8 ударних безпілотників вдалося знищити нашим силам ППО. Проте падіння уламків збитого дрону спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів області, внаслідок чого відбулось знеструмлення кількох населених пунктів. Пожежу було оперативно ліквідовано. На щастя, люди не постраждали", - повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

Станом на 10:00 без електропостачання в області перебувають 10 тисяч абонентів м.Одеси та Одеського району. Відновлювальні роботи тривають.

Через ворожий обстріл Донеччини є загиблі і поранені

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Зокрема, у Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено сільгосппідприємство.

У Красногорівці 2 людини загинули і 1 поранена. У Кураховому поранено 3 людини; також у громаді пошкоджено 5 приватних будинків у Гірнику, 4 у Курахівці і 1 в Ізмайлівці. У Миколаївці Новогродівської громади пошкоджено 3 будинки.

У Лиманській громаді пошкоджено 6 приватних будинків: 5 у Тернах і 1 в Іванівці. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 3 приватні будинки.

У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, багатоповерхівка і промислова будівля. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.