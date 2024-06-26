Мэра Мукачева Балогу взяли под стражу с залогом в 30 млн грн

Судья-следователь ВАКС Виктор Маслов удовлетворил ходатайство прокурора и избрал мэру Мукачево Андрею Балоге меру пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой залога в размере 30 млн грн.

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Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что прокурор САП просил избрать залог в размере 50 млн. грн.

Мера пресечения будет действовать до 26 августа 2024 года.

В ЦПК объяснили, что в случае внесения залога Балога должен будет придерживаться ряда обязанностей, в частности, не отлучаться из Мукачево без разрешения, воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

"Интересно, что во время заседания прокурор отметил, что постановления ВАКС об обысках отслеживались работниками центрального аппарата ГБР, а также следователем Нацпола в Черкасской области. И фигуранты были готовы к обыскам, которые не давали результата", - говорится в сообщении ЦПК.

В то же время, как сообщается, защита Балоги подтвердила, что он знал о расследовании, но никак не препятствовал ему.

В чем суть дела

Балогу подозревают в том, что он обеспечил принятие на сессии горсовета решения о продаже по заниженной в почти 9 раз цене участка фирме, фактическим контролером которой является глава райсовета, бывший нардеп Михаил Ланьо.

Глава районного совета является влиятельным авторитетом в криминальной среде региона. В прошлом дважды избирался народным депутатом от запрещенной сейчас "Партии регионов".

В результате таких сделок землю с рыночной стоимостью 84,6 млн грн продали всего за 9,6 млн грн. По материалам дела, за "заниженное заключение" владельцам компании-оценщика дали взятку. Ущерб общине составил 74,9 млн грн.

Кроме Балоги, подозреваемыми являются руководитель Мукачевского райсовета Ланьо и еще 4 человека.

Напомним, мэра Мукачева Балогу и его подельников задержали за оборудки с землей вчера, 25 июня.