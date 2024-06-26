Мера Мукачева Балогу взяли під варту із заставою у 30 млн грн

Слідчий суддя ВАКС Віктор Маслов задовольнив клопотання прокурора та обрав меру Мукачева Андрію Балозі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою застави у розмірі 30 млн грн.

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Про це повідомив Центр протидії корупції.

Зазначається, що прокурор САП просив обрати заставу в розмірі 50 млн грн.

Запобіжний захід діятиме до 26 серпня 2024 року.

У ЦПК пояснили, що в разі внесення застави Балога повинен буде дотримуватися низки обовʼязків, зокрема не відлучатися з Мукачева без дозволу, утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

"Цікаво, що під час засідання прокурор зазначив, що ухвали ВАКС про обшуки відслідковувались працівниками центрального апарату ДБР, а також слідчим Нацполу в Черкаській області. І фігуранти були готові до обшуків, які не давали результату", - йдеться у повідомленні ЦПК.

Водночас, як повідомляється, захист Балоги підтвердив, що він знав про розслідування, але жодним чином не перешкоджав йому.

В чому суть справи

Балогу підозрюють в тому, що він забезпечив ухвалення на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки фірмі, фактичним контролером якої є голова райради, колишній нардеп Михайло Ланьо.

Голова районної ради є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону. В минулому двічі обирався народним депутатом від забороненої зараз "Партії регіонів".

В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн. За матеріалами справи, за "занижений висновок" власникам компанії-оцінювачки дали хабар. Збитки громаді склали 74,9 млн грн.

Крім Балоги, підозрюваними є очільник Мукачевської райради Ланьо та ще 4 особи.

Нагадаємо, мера Мукачева Балогу та його спільників затримали за оборудки з землею вчора, 25 червня.