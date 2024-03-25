В "Новой почте" рассказали о наказании взорвавшего почтоматы в Киеве и Одессе в 2021 году: назван и мотив

Злоумышленнику, который в 2021 году взорвал два почтомата “Новой почты” в Киеве и Одессе, был назначен 4 года лишения свободы, а также он должен полностью возместить все убытки, которые нанес компании.

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Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

Отмечается, что правоохранительные органы быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Оказалось, что подозреваемый – житель Черновцов, самостоятельно изготовивший два взрывных устройства. Он признался, что его мотивом было сознательное повреждение компании.

Дело о подрыве в Киеве длилось 10 месяцев, а в Одессе более 2 лет. Суд вынес приговоры в обоих случаях и осудил злоумышленника за умышленное повреждение чужого имущества на 4 года лишения свободы, а также требовалось полное возмещение всех убытков, причиненных компании.

Напомним, в июле 2021 года неизвестный преступник взорвал два почтомата в Киеве и Одессе, используя взрывные устройства. Этот акт вандализма нанес значительный материальный и репутационный ущерб компании "Новая почта", поскольку произошло нарушение безопасности доставки.

Тогда правоохранители установили, что в одном из ящиков почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий. В результате инцидента никто не пострадал.

Дело расследовалось полицией Оболонского района Киева, поскольку именно там в торговом центре утром 29 июля произошел первый взрыв. Второй произошел в магазине АТБ у одесского пляжа "Лузановка".