В "Новій пошті" розповіли про покарання злодія, що підірвав поштомати в Києві та Одесі в 2021 році: названо й мотив

Зловмиснику, який у 2021 році підірвав два поштомати “Нової пошти” в Києві та Одесі, було призначено 4 роки позбавлення волі, а також він повинен повністю відшкодувати усі збитки, які завдав компанії.

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Про це повідомила пресслужба "Нової пошти".

Зазначається, що правоохоронні органи швидко встановили особу підозрюваного та затримали його. Виявилося, що підозрюваний – мешканець Чернівців, який самостійно виготовив два вибухові пристрої. Він зізнався, що його мотивом було свідоме пошкодження компанії.

Справа про підрив у Києві тривала 10 місяців, а в Одесі понад 2 роки. Суд виніс вироки в обох випадках та засудив зловмисника за навмисне пошкодження чужого майна на 4 роки позбавлення волі, а також вимагалося повне відшкодування усіх збитків, завданих компанії.

Нагадаємо, у липні 2021 року невідомий злочинець підірвав два поштомати в Києві та Одесі, використовуючи вибухові пристрої. Цей акт вандалізму спричинив значні матеріальні та репутаційні збитки компанії "Нова пошта", оскільки сталося порушення безпеки доставки.

Тоді правоохоронці встановили, що в одній із скриньок поштомату здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Справу розслідувала поліція Оболонського району Києва, оскільки саме там у торговому центрі вранці 29 липня стався перший вибух. Другий стався у магазині АТБ біля одеського пляжу "Лузанівка".