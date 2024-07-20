СБУ задержала мэра Белгород-Днестровского за рэкет в Одесской области

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией нейтрализовали преступную группировку, терроризировавшую жителей Одесщины. По данным СМИ, главным организатором банды оказался мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, группировка пыталась незаконно завладеть базой отдыха на побережье Черного моря. Преступники насильно заставили владелицу рекреационного объекта отказаться от 50% корпоративных прав на него.

После этого они назначили "своего" директора, начавшего искать покупателей на комплекс. Когда покупатели нашлись, преступники планировали отобрать у владелицы оставшиеся 50% корпоративных прав.

Сообщается, что для успешной реализации своей схемы мэр привлек знакомого адвоката, а также подконтрольных регистраторов и нотариусов, которые должны были переоформить "отжатую" базу на потенциальных покупателей. Правоохранители задержали мэра с поличным, когда он получал задаток в размере 30 тыс. долларов США от покупателей.

На основании полученных доказательств Виталию Граждану уведомлено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (организация вымогательства передачи права на имущество с угрозой насилия, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников преступной группы. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Добавим, ранее СБУ нейтрализовала преступную группировку, которая терроризировала жителей региона, требовала с них деньги и отбирала частное имущество. Банда действовала под контролем "смотрящего" за Ивано-Франковской областью, известного криминального авторитета.