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СБУ задержала мэра Белгород-Днестровского за рэкет в Одесской области
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией нейтрализовали преступную группировку, терроризировавшую жителей Одесщины. По данным СМИ, главным организатором банды оказался мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, группировка пыталась незаконно завладеть базой отдыха на побережье Черного моря. Преступники насильно заставили владелицу рекреационного объекта отказаться от 50% корпоративных прав на него.
После этого они назначили "своего" директора, начавшего искать покупателей на комплекс. Когда покупатели нашлись, преступники планировали отобрать у владелицы оставшиеся 50% корпоративных прав.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Сообщается, что для успешной реализации своей схемы мэр привлек знакомого адвоката, а также подконтрольных регистраторов и нотариусов, которые должны были переоформить "отжатую" базу на потенциальных покупателей. Правоохранители задержали мэра с поличным, когда он получал задаток в размере 30 тыс. долларов США от покупателей.
На основании полученных доказательств Виталию Граждану уведомлено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (организация вымогательства передачи права на имущество с угрозой насилия, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников преступной группы. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Добавим, ранее СБУ нейтрализовала преступную группировку, которая терроризировала жителей региона, требовала с них деньги и отбирала частное имущество. Банда действовала под контролем "смотрящего" за Ивано-Франковской областью, известного криминального авторитета.