СБУ затримала мера Білгород-Дністровського за рекет на Одещині

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією нейтралізували злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Одещини. За даними ЗМІ, головним організатором банди виявився міський голова Білгород-Дністровського Віталій Граждан.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, угруповання намагалося незаконно заволодіти базою відпочинку на узбережжі Чорного моря. Злочинці силоміць змусили власницю рекреаційного об'єкта відмовитися від 50% корпоративних прав на нього.

Після цього вони призначили "свого" директора, який почав шукати покупців на комплекс. Коли покупці знайшлися, злочинці планували відібрати у власниці решту 50% корпоративних прав.

Повідомляється, що для успішної реалізації своєї схеми мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів, які мали переоформити "віджату" базу на потенційних покупців. Правоохоронці затримали мера на гарячому, коли він отримував завдаток у розмірі 30 тис. доларів США від покупців.

На підставі отриманих доказів Віталію Граждану повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (організація вимагання передачі права на майно з погрозою насильства, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Додамо, раніше СБУ нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців регіону, вимагало з них гроші та відбирало приватне майно. Банда діяла під контролем "смотрящого" за Івано-Франківською областю, відомого кримінального авторитета.