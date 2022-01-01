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Наука
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Китайская космическая миссия опубликовала свежие фото Марса

Китайская космическая миссия опубликовала свежие фото Марса
Зонд "Тяньвэнь" на орбите Марса. Фото: cnsa.gov.cn

Национальное космическое управления Китая опубликовало новые снимки с зонда “Тянвэнь-1”, первой миссии страны по исследованию Марса. 

Как сообщает пресс-служба НКУ КНР, набор изображений, которые показали в честь Нового года, включает в себя фото орбитального аппарата и Марса, крупный план орбитального аппарата, марсоход “Чжуронг” и поверхность красной планеты.

На основном изображении, которое используется в качестве основного фото к материалу, видно, как орбитальный аппарат летит над северным полюсом Марса. Корпус аппарата выполнен из золота, направленная антенна для высокоскоростной передачи данных с землей - из серебра. Белая область на Марсе - это ледяной покров Северного полюса, который состоит из сухого льда (твердого углекислого газа) и водяного льда. 

Фото 2 — Китайская космическая миссия опубликовала свежие фото Марса
Арктические льды Марса. Фото: cnsa.gov.cn

По состоянию на 31 декабря 2021 года орбитальный аппарат “Тяньвэнь-1” эксплуатировался 526 дней и находился на расстоянии около 350 млн километров от Земли, из-за чего задержка связи составляет около 19,5 минут.

Фото 3 — Китайская космическая миссия опубликовала свежие фото Марса
Марсианская поверхность. Фото: cnsa.gov.cn

Марсоход “Чжуронг” работает на поверхности Марса 225 марсианских дней и в общем сумел проехать 1400 метров. 

В настоящее время китайская миссия передала на Землю около 500 гигабайт необработанных данных. Оба устройства находятся в хорошем состоянии и работают нормально. 