На юге Украины построят первый отечественный космодром

На границе Одесской и Николаевской областей планируют построить украинский космодром.

Об этом на пресс-конференции участников Объединения инновационно-космических кластеров сообщили председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий и руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный.

По словам Гриневецкого, для строительства космодрома должны быть соблюдены определенные требования, необходима большая безлюдная территория: не меньше 500 километров по трассе полета, и никаких значительных объектов по 200 километров в обе стороны.

"Мы нашли территорию на берегу Черного моря, на границе с Николаевской областью, там можно пускать ракеты под углом 70-80 градусов в сторону Турции. Но нужно договориться с Турцией, чтобы вторая ступень ракеты могла пролетать над ними", – заявил Гриневецкий.

Ранее сообщалось, что Общегосударственная целевая научно-техническая космическая программа на 2021-2025 годы предполагает выведение на орбиту 8 украинских спутников.

Напомним, глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай заявил, что Украина планирует принять участие в проекте по отправке людей на Луну, а также может помочь с построением поселения на спутнике, созданием соответствующих энергосистем и систем жизнедеятельности.