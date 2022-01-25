Телескоп James Webb прибыл в свой космический пункт назначения

Крупнейший в мире космический телескоп James Webb Space Telescope (JWTS) достиг своего пункта назначения на орбите вокруг Солнца.

Как передает Reuters, гравитационное место JWTS находится в 1,5 млн километрах от Земли.

По информации издания, телескоп прибыл в пункт назначения в положении гравитационного равновесия, известном как вторая точка Лагранжа Солнце – Земля, или L2, через месяц после своего запуска.

Оттуда James Webb пойдет по специальному маршруту, который держит телескоп в постоянном выравнивании с нашей планетой, однако за ее тенью, так как Земля и телескоп вращаются вокруг Солнца в тандеме.

Напомним, James Webb Space Telescope был выведен на орбиту 25 декабря 2021 года.

Он был отправлен в космос со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане ракетой-носителем Ariane V.

Ранее сообщалось, что космический телескоп имени Джеймса Уэбба может открыть новую эру в астрономии.