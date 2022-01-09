Телескоп James Webb завершил развертывание в космосе

Специалисты NASA завершили развертывание крупнейшего инфракрасного космического телескопа James Webb.

Как сообщает пресс-служба NASA, James Webb успешно развернул главное зеркало и перешел из предполетной фазы в рабочую.

Развертывание аппарата стоимостью в $10 млрд продолжалось две недели.

#NASAWebb completed all of its major deployments & is ready for its next steps! #UnfoldTheUniverse More 📷 https://t.co/n9v3La32ic pic.twitter.com/rEFW26lpaI — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) January 8, 2022

После остывания главного зеркала инженеры приступят к следующему этапу подготовки — точной коррекции положения всех 18 сегментов главного зеркала.

Аппарат будет изучать состав первых звезд и эволюцию галактик на ранних этапах Вселенной. Телескоп сможет фиксировать излучение объектов, которые сформировались примерно через 100 – 250 млн лет после Большого взрыва, который, по мнению ученых, произошел 13,5 млрд лет назад.

#NASAWebb is fully deployed! 🎉



With the successful deployment & latching of our last mirror wing, that's:

50 major deployments, complete.

178 pins, released.

20+ years of work, realized.



Next to #UnfoldTheUniverse: traveling out to our orbital destination of Lagrange point 2! pic.twitter.com/mDfmlaszzV — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 8, 2022

Кроме этого, телескоп будет изучать планетарные системы и заниматься поиском признаков существования жизни на экзопланетах.

По словам директора программы Webb в штаб-квартире NASA Грегори Робинсона, развертывание телескопа в космосе является историческим событием.

"Это первая попытка миссии под руководством NASA выполнить сложную последовательность действий по развертыванию обсерватории в космосе — выдающийся подвиг для нашей команды, NASA и всего мира", – заявил Робинсон.

Напомним, телескоп James Webb был запущен на космодроме Куру во Французской Гвиане 25 декабря 2021 года.

Перед этим запуск этого космического аппарата был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

Станция James Webb, разработанная NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA) и Канадским космическим агентством (CSA), является орбитальной инфракрасной обсерваторией, которая заменит запущенный в 1990 году космический телескоп Hubble.