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Наука
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Телескоп James Webb завершил развертывание в космосе

James Webb успешно развернул главное зеркало и перешел из предполетной фазы в рабочую
Развертывание телескопа длилось две недели. Фото: NASA

Специалисты NASA завершили развертывание крупнейшего инфракрасного космического телескопа James Webb. 

Как сообщает пресс-служба NASA, James Webb успешно развернул главное зеркало и перешел из предполетной фазы в рабочую.

Развертывание аппарата стоимостью в $10 млрд продолжалось две недели.

После остывания главного зеркала инженеры приступят к следующему этапу подготовки — точной коррекции положения всех 18 сегментов главного зеркала.

Аппарат будет изучать состав первых звезд и эволюцию галактик на ранних этапах Вселенной. Телескоп сможет фиксировать излучение объектов, которые сформировались примерно через 100 – 250 млн лет после Большого взрыва, который, по мнению ученых, произошел 13,5 млрд лет назад.

Кроме этого, телескоп будет изучать планетарные системы и заниматься поиском признаков существования жизни на экзопланетах.

По словам директора программы Webb в штаб-квартире NASA Грегори Робинсона, развертывание телескопа в космосе является историческим событием.

"Это первая попытка миссии под руководством NASA выполнить сложную последовательность действий по развертыванию обсерватории в космосе — выдающийся подвиг для нашей команды, NASA и всего мира", – заявил Робинсон.

Напомним, телескоп James Webb был запущен на космодроме Куру во Французской Гвиане 25 декабря 2021 года.

Перед этим запуск этого космического аппарата был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

Станция James Webb, разработанная NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA) и Канадским космическим агентством (CSA), является орбитальной инфракрасной обсерваторией, которая заменит запущенный в 1990 году космический телескоп Hubble.

Автор:
Дмитрий Нарожный