9 января грузовым авто запретят въезд в Киев: в ночь с субботы на воскресенье ожидают сильный снегопад

С ночи 9 января Украинский гидрометцентр прогнозирует ухудшение погодных условий - сильный снегопад. Из-за этого крупногабаритным авто утром в воскресенье запретят въезжать в Киев, а киевских водителей просят по возможности пересесть на общественный транспорт

В Киеве с ночи на 9 января и в течение следующих суток прогнозируют сильный снегопад. Украинский гидрометцентр предупреждает о значительном мокром снеге утром и днем, налипании мокрого снега и увеличении снежного покрова до 10 см. Все это соответствует желтому уровню опасности. Об этом сообщает КГГА.

"Чтобы минимизировать возникновение пробок и обеспечить беспрепятственные условия для работы снегоуборочной техники 9 января с 7:00 до 10:00 будет действовать запрет на въезд крупногабаритного транспорта в столицу", — говорится на сайте КГГА.

Городские власти также сообщили, что обрабатывать дороги, мосты и тротуары противогололедными средствами спецтехника начнет еще к началу осадков.

В КГГА обращаются к водителям с просьбой по возможности не пользоваться в период снегопада личными авто и пересесть на общественный транспорт. Также в КГГА просят не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. И предупреждают, что авто, которые будут мешать работе спецтехники, могут эвакуировать.

Подобные ограничения уже действовали в Киеве 21 декабря, так как накануне вечером начался сильный снегопад, который привел к транспортным катаклизмам. На Подоле с рельсов сошел трамвай. Снегопад также вызвал задержку сразу многих маршрутов общественного транспорта.