Виноват снегопад: в Киеве ограничили въезд крупногабаритных автомобилей

Во вторник, 21 декабря, в Киеве из-за погодных условий с 17:00 вводится временное ограничение на въезд крупногабаритного транспорта. Об этом сообщает КГГА.

Это ограничение будет действовать ежедневно до улучшения погодных условий: вечером с 17:00 до 22:00, а также утром с 07:00 до 10:00. Такая мера позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечит движение снегоуборочной техники.

КГГА просит водителей крупногабаритного транспорта учесть эту информацию при формировании своих маршрутов. Городские власти также предупредили, что в период ухудшения погоды автомобили, которые мешают уборке улиц от снега, эвакуируют.

Сильный снегопад в Киеве начался вечером в понедельник, 20 декабря. Он привел к транспортным катаклизмам. На Подоле с рельсов сошел трамвай. Снегопад также вызвал задержку сразу многих маршрутов общественного транспорта.

Мэр столицы Виталий Кличко выступил с заявлением, в котором призвал водителей быть осторожными. По его словам, на улицах Киева последствия снегопада устраняют сотни автомобилей спецтехники.

О том, что из-за снежной непогоды могут возникнуть осложнения с движением, заявили и в "Укрзализныце". Катаклизмы пока не повлияли на график движения поездов. Госкомпания уверяет, что принимает все меры для очистки от снега вокзалов, станций, путей и платформ, но призывает пассажиров при планировании поездок иметь в виду возможные трудности.