Британская королева Елизавета II заразилась коронавирусом. Она была привита тремя дозами вакцины от Covid-19.

Об этом сообщает CNN.

У королевы Великобритании Елизаветы положительный результат теста на Covid-19.

Королева испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение своих обязанностей в Виндзоре на этой неделе, сообщили во дворце.

Елизавета II была привита тремя дозами вакцины от Covid-19.

"Она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим указаниям", - говорится в заявлении дворца.

Елизавете II сейчас 95 лет. Известно, что она контактировала со своим старшим сыном и наследником принцем Уэльским, у которого на прошлой неделе был выявлен положительный тест на коронавирус.

6 февраля 2022 года королева Елизавета II отметила свой платиновый юбилей на троне. Она стала первым британским монархом, правившим 70 лет.

Торжества по случаю платинового юбилея королевы должны продлиться не один день, а их кульминация запланирована на начало лета: в Британии со 2 по 5 июня объявлены общенациональные выходные.

Отметим, среди современных персон в онлайн-энциклопедии "Википедия" наиболее популярной оказалась королева Великобритании Елизавета II: статью о ней украинцы просмотрели почти 300 тыс. раз.