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"Википедия" назвала самые популярные статьи в Украине в 2021 году
Крупнейшая в мире онлайн-энциклопедия "Википедия" определила статьи, которые чаще всего читали на украинском языке в 2021 году. Список возглавила статья "Украина", которая в этом году впервые получила более миллиона просмотров в год. В самые популярные статьи также вошли статьи об английском и украинском языках, Соединенных Штатах Америки и королеве Великобритании Елизавете II.
Об этом сообщила общественная организация "Викимедиа Украина".
Рейтинг возглавила статья "Украина", впервые получившая более миллиона просмотров за год.
На втором месте, как и в 2020 году, оказалась страница о Тарасе Шевченко с показателем в 772 тысячи посещений.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Третье место занял материал о Киеве, который поднялся на одну ступеньку выше с 2020 года.
"В этом году вырос интерес к тематике войны: в топ самых популярных статей вернулись статьи о Вооруженных силах Украины и войне на востоке Украины, а также впервые за многие годы в рейтинг попала статья о НАТО. Украинцев также стали больше интересовать кино и сериалы: статья "Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb" побила рекорд и оказалась на 13 месте по популярности, благодаря сериалу "Великий век" в топ вошла статья о Роксолане, а благодаря "Короне" - о Елизавете II", – говорят в "Викимедиа Украина".
50 самых популярных украиноязычных статей в 2021 году:
- Украина (1 003 326 просмотров)
- Шевченко Тарас Григорьевич (772 515)
- Киев (623 777)
- Леся Украинка (571 087)
- Английский язык (431 688)
- Украинский язык (385 842)
- Франко Иван Яковлевич (372 660)
- Соединенные Штаты Америки (364 183)
- Вторая мировая война (364 084)
- Киевская Русь (338 542)
- Первая мировая война (297 766)
- Елизавета II (293809)
- Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb (292 536)
- Великобритания (290 323)
- Львов (279 046)
- Десять заповедей (273 141)
- Богдан Хмельницкий (267 095)
- Вооруженные силы Украины (263 368)
- Бандера Степан Андреевич (262 961)
- Европейский Союз (261 411)
- YouTube (253 811)
- Союз Советских Социалистических Республик (250 662)
- Германия (250 224)
- Население Украины (241 887)
- Украинский алфавит (241 574)
- Россия (241 154)
- Секс (236 635)
- Голодомор в Украине (1932-1933) (235 297)
- Чернобыльская катастрофа (234 029)
- Вирус (233 283)
- Белки (232 332)
- Костенко Лина Васильевна (229 400)
- Список украинских мужских имен (229 353)
- Война на востоке Украины (229 252)
- Список украинских женских имен (223 207)
- Илон Маск (222 675)
- Роксолана (222 119)
- Список президентов Украины (220 997)
- НАТО (220 416)
- Зеленский Владимир Александрович (217 505)
- Польша (216 768)
- Возрождение (216 168)
- Галицко-Волынское княжество (214 677)
- Франция (214 616)
- Список стран Европейского Союза (211 413)
- Австралия (209 652)
- Грушевский Михаил Сергеевич (207 683)
- Ярослав Мудрый (203 315)
- Украинская Народная Республика (202 787)
- Права человека (200 588)
Из исторических фигур самым популярным в украинской "Википедии" стал Тарас Шевченко: текст о нем просмотрели более 770 тыс. раз.
Также пользователи интересовались Лесей Украинкой, Иваном Франко, Богданом Хмельницким и Степаном Бандерой.
Среди людей нашего времени наиболее популярной оказалась королева Великобритании Елизавета II: статью о ней просмотрели почти 300 тыс. раз.
Ранее в 2018 году текст о монархине занял шестое место в рейтинге, а в 2020 – третье.
Как и в прошлом году, читатели украинской "Википедии" интересовались Линой Костенко, Илоном Маском и Владимиром Зеленским.
Напомним, в Нью-Йорке прошли тематические торги аукционного дома Christieʼs под названием “Рождение Википедии”, на которых продали самую первую запись этого онлайн-проекта за 750 тысяч долларов.