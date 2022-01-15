"Википедия" назвала самые популярные статьи в Украине в 2021 году

Крупнейшая в мире онлайн-энциклопедия "Википедия" определила статьи, которые чаще всего читали на украинском языке в 2021 году. Список возглавила статья "Украина", которая в этом году впервые получила более миллиона просмотров в год. В самые популярные статьи также вошли статьи об английском и украинском языках, Соединенных Штатах Америки и королеве Великобритании Елизавете II.

Об этом сообщила общественная организация "Викимедиа Украина".

Рейтинг возглавила статья "Украина", впервые получившая более миллиона просмотров за год.

На втором месте, как и в 2020 году, оказалась страница о Тарасе Шевченко с показателем в 772 тысячи посещений.

Третье место занял материал о Киеве, который поднялся на одну ступеньку выше с 2020 года.

"В этом году вырос интерес к тематике войны: в топ самых популярных статей вернулись статьи о Вооруженных силах Украины и войне на востоке Украины, а также впервые за многие годы в рейтинг попала статья о НАТО. Украинцев также стали больше интересовать кино и сериалы: статья "Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb" побила рекорд и оказалась на 13 месте по популярности, благодаря сериалу "Великий век" в топ вошла статья о Роксолане, а благодаря "Короне" - о Елизавете II", – говорят в "Викимедиа Украина".

50 самых популярных украиноязычных статей в 2021 году:

Украина (1 003 326 просмотров) Шевченко Тарас Григорьевич (772 515) Киев (623 777) Леся Украинка (571 087) Английский язык (431 688) Украинский язык (385 842) Франко Иван Яковлевич (372 660) Соединенные Штаты Америки (364 183) Вторая мировая война (364 084) Киевская Русь (338 542) Первая мировая война (297 766) Елизавета II (293809) Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb (292 536) Великобритания (290 323) Львов (279 046) Десять заповедей (273 141) Богдан Хмельницкий (267 095) Вооруженные силы Украины (263 368) Бандера Степан Андреевич (262 961) Европейский Союз (261 411) YouTube (253 811) Союз Советских Социалистических Республик (250 662) Германия (250 224) Население Украины (241 887) Украинский алфавит (241 574) Россия (241 154) Секс (236 635) Голодомор в Украине (1932-1933) (235 297) Чернобыльская катастрофа (234 029) Вирус (233 283) Белки (232 332) Костенко Лина Васильевна (229 400) Список украинских мужских имен (229 353) Война на востоке Украины (229 252) Список украинских женских имен (223 207) Илон Маск (222 675) Роксолана (222 119) Список президентов Украины (220 997) НАТО (220 416) Зеленский Владимир Александрович (217 505) Польша (216 768) Возрождение (216 168) Галицко-Волынское княжество (214 677) Франция (214 616) Список стран Европейского Союза (211 413) Австралия (209 652) Грушевский Михаил Сергеевич (207 683) Ярослав Мудрый (203 315) Украинская Народная Республика (202 787) Права человека (200 588)

Из исторических фигур самым популярным в украинской "Википедии" стал Тарас Шевченко: текст о нем просмотрели более 770 тыс. раз.

Также пользователи интересовались Лесей Украинкой, Иваном Франко, Богданом Хмельницким и Степаном Бандерой.

Среди людей нашего времени наиболее популярной оказалась королева Великобритании Елизавета II: статью о ней просмотрели почти 300 тыс. раз.

Ранее в 2018 году текст о монархине занял шестое место в рейтинге, а в 2020 – третье.

Как и в прошлом году, читатели украинской "Википедии" интересовались Линой Костенко, Илоном Маском и Владимиром Зеленским.

Напомним, в Нью-Йорке прошли тематические торги аукционного дома Christieʼs под названием “Рождение Википедии”, на которых продали самую первую запись этого онлайн-проекта за 750 тысяч долларов.