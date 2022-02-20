Миллиардер Брэнсон призвал мировое сообщество поддержать Украину и напомнил о Будапештском меморандуме

Американский миллиардер, филантроп и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон призвал страны мира оказать поддержку Украине, которая добровольно отказалась от своего ядерного оружия в обмен на мир, и сейчас находится на грани вторжения со стороны той самой страны, которая убедила ее сделать это.

Об этом он написал в своём блоге.

Брэнсон рассказал, что на этой неделе говорил с послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко о роли мирового бизнес-сообщества и необходимости отстаивать мир. Посол поднял очень актуальный вопрос о Будапештском меморандуме 1994 года.

Тогда Россия подписала обязательство "уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины". В свою очередь Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и отказалась от своего ядерного арсенала.

"Аннексия Крыма Россией в 2014 году стала первым серьезным нарушением Будапештского меморандума. Российское вторжение разорвет меморандум на части и будет иметь катастрофические последствия", - отметил Брэнсон.

По его словам, "вопиющее неуважение" к верховенству закона и действительности международных договоров имело бы "катастрофические последствия" для мирного сосуществования между народами.

"Вторжение России в Украину еще больше разрушит дело разоружения и нераспространения, в основе которого лежат международные соглашения. Без обязывающих соглашений и их выполнения не может быть мира. Какой сигнал российская агрессия посылает другим ядерным державам, готовым подписать международные договоры о разоружении? Это скользкий путь", - подчеркивает Брэнсон.

Он считает, что агрессия России против Украины лишит желание тех, кто ранее был готов сократить арсеналы оружия, поскольку получается, что любое соглашение может быть разорвано в одностороннем порядке.

По словам Брэнсона, односторонний выход и пренебрежение международными договорами указывают на глубокий кризис мирового порядка. Многочисленные институты, созданные для поддержания мира и обеспечения устойчивого развития, больше не пользуются прежним уровнем поддержки и уважения.

"Во многих отношениях международное сотрудничество уступило место ограниченному национализму. Это реальная угроза верховенству закона, которую человечество не видело со времен темных дней, приведших ко Второй мировой войне", - отметил Брэнсон.

Он подчеркнул, что эта ситуация "не просто плохая новость для Украины в момент острого кризиса", но также плохая новость для каждой нации, защищающей свой суверенитет и независимость.

"Мир должен поддержать Украину. Мы не должны бросать страну, которая добровольно отказалась от своего ядерного оружия в обмен на мир, и сейчас находится на грани вторжения со стороны той самой страны, которая убедила ее сделать это", - призвал Брэнсон.

Отметим, Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, был подписан в Будапеште 5 декабря 1994 года. Украина отказалась от третьего по мощности ядерного арсенала в тогдашнем мире в обмен на гарантии от ведущих военных держав мира по незыблемости своей безопасности и существующих границ. Странами гарантами выступили Россия, Великобритания и США.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил мировое сообщество в недостаточной реакции на агрессию России и инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, чтобы обеспечить Украине гарантии безопасности.