Ричард Брэнсон призвал лидеров бизнеса поддержать Украину в войне с Россией

Американский миллиардер, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон в своей статье призвал лидеров мирового бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны Российской Федерации.

"Для лидеров бизнеса настал момент собраться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется платить, все мы должны четко дать понять, что агрессия всегда неприемлема, и международный частный сектор поддержит весь спектр санкций против любого государства, пытающегося нарушить суверенитет другого", – отмечает Брэнсон.

По его словам, лидеры бизнеса во всем мире с большим беспокойством наблюдают за наращиванием российских войск и техники на границе Украины.

"Никогда в последние годы не было большего риска полномасштабной войны на европейской земле… Что в 2022 году, черт возьми, делает одна страна, накапливая танки у границ другой?" – задается вопросом миллиардер.

Бизнесмен напомнил, что восемь лет назад, когда планы Путина в отношении Украины стали очевидными для остального мира, он вместе с партнерами приложил усилия для мобилизации российских и украинских бизнес-лидеров для мирного урегулирования отношений.

Брэнсон подчеркнул, что во время встреч и телефонных звонков лидеры и эксперты в сферах политики и бизнеса гораздо лучше поняли динамику сил, подогревающих этот конфликт.

"Мы также увидели, что ни один из наших российских контактов, который и выступал против военной интервенции России, не желал поднимать свой голос публично. Мы выпустили заявление, которое охотно подписали западные и украинские бизнес-лидеры, но нам не удалось получить ни одной российской подписи, потому что их страх перед репрессиями со стороны режима в Москве был слишком велик", – пишет Брэнсон.

Он отметил, что те, с кем он общается, едины во мнении, что война между Россией и Украиной будет иметь разрушительные последствия.

"Это еще больше изолирует Россию и ее президента от остального мира, разрушит российскую экономику. Основное бремя агрессии будет нести мирное население. Кровавая гражданская война в Сирии, в которой российские войска и наемники играют ужасную роль, является ярким напоминанием о том, что поставлено на карту", – заявил бизнесмен.

Брэнсон подчеркивает, что Путин не сможет одержать победу в этой войне.

"Это не тот конфликт, в котором президент Путин может победить в долгосрочной перспективе. Хотя его, кажется, мало волнует, что мир думает о его геополитических амбициях, его должно очень волновать, каким будет будущее его собственной страны", – считает Брэнсон.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен журналистам после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге сообщил, что Россия планирует крупномасштабные военные действия против Украины, если та отреагирует на некую провокацию.

В свою очередь президент Владимир Зеленский считает, что если Россия решит усилить эскалацию, то начнет с территорий, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией. В частности, РФ может попытаться оккупировать Харьков.

Позднее президент США Джозеф Байден заявил, что атака российскими войсками Украины получит жесткий ответ со стороны Соединенных Штатов Америки и стран Запада. Он добавил, что реакция на возможное вторжение России на подконтрольную Украине территорию будет зависеть от его масштабов.