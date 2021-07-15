Мечта миллиардера: Ричард Брэнсон хочет построить отель на Луне

Основатель корпорации Virgin Galactic, американский миллиардер и меценат Ричард Брэнсон мечтает построить собственный отель на поверхности Луны, передает Dailymail.

"Построим ли мы однажды отель на Луне, о чем я всегда мечтал, или это сделают наши дети, мы еще посмотрим. Но это то, о чем я всегда мечтал. Если бы у меня было время, чтобы сделать это, я бы хотел построить такой отель", — рассказал бизнесмен.

На сегодняшний день стоимость полета в космос на корабле корпорации Virgin Galactic составляет $250 тысяч.

По словам Брэнсона, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск забронировал место в космическом корабле на один из следующих полетов.

Миллиардер добавил, что в планах его компании создание большего количества кораблей, которые будут делать более длинные и высокие полеты, а также постепенное снижение цен на них.

Напомним, 11 июля самолет-носитель с космическим кораблем компании Virgin Galactic взлетел с космодрома Америка в Нью-Мексико, США. На борту в космос отправился 70-летний британский миллиардер и основатель компании Ричард Брэнсон.

На высоте 15 километров корабль отделился от носителя, запустив двигатель. Корабль поднялся на высоту около 85 км над поверхностью Земли, достигнув границы с космосом. Экипаж на несколько минут почувствовал невесомость.

После этого корабль начал снижаться и успешно приземлился в космопорт. Полет продолжался около часа от взлета до посадки.