Транспорт 1 час назад

Компания Virgin Galactic Брэнсона возобновила продажу билетов на полеты в космос

Цена стартует от $450 тысяч

Фото: facebook.com/VirginGalactic Фото: facebook.com/VirginGalactic
Фото: facebook.com/VirginGalactic

Американская компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона объявила о возобновлении продаж билетов космическим туристам.

Цена начинается от $450 тысяч за одно место на ракетоплане VSS Unity, сообщает CNBC.

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Указано, что теперь Virgin Galactic планирует совершить еще два испытательных полета — миссия Unity-23 запланировала на конец сентября 2021 года, а затем спустя четыре месяца состоится третья миссия с полным экипажем Unity-24 с сотрудниками компании.

Известно, что цена полета на ракетоплане VSS Unity, будет от $450 тысяч за место.

В то же время, если выкупать все места на корабле, придется немного доплатить сверху. Сколько именно будет стоить весь рейс, пока не уточняется.

Как отмечается, Virgin Galactic нацеливается на выполнение повторных рейсов с частотой 3-4 недели после обновления VMS Eve. Сейчас он составляет 7-8 недель.

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Как известно, в 2009 году нынешний мэр Днепра Борис Филатов купил у Virgin Galactic билет за $200 тысяч на суборбитальный полет. Таким образом, он стал первым украинцем, который собрался полететь в космос в качестве коммерческого туриста.

Несмотря на то, что билеты в космос компания начала продавать более 10 лет назад, лицензию на запуск коммерческих клиентов в суборбитальные полеты Федеральное авиационное управление США (FAA) выдало только в июне 2021 года. Стоимость полетоместа составляла $250 тысяч, о чем компания сообщила 25 июня.

Напомним, 11 июля самолет-носитель с космическим кораблем компании Virgin Galactic взлетел с космодрома Америка в Нью-Мексико, США. На борту в космос отправился 70-летний британский миллиардер и основатель компании Ричард Брэнсон.

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На высоте 15 километров корабль отделился от носителя, запустив двигатель. Корабль поднялся на высоту около 85 км над поверхностью Земли, достигнув границы с космосом. Экипаж на несколько минут почувствовал невесомость.

После этого корабль начал снижаться и успешно приземлился в космопорт. Полет продолжался около часа от взлета до посадки.

Таким образом, Брэнсон стал первым миллиардером, побывавшем в космосе на высоте около 85 км над поверхностью Земли.

Вскоре после него другой миллиардер — глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос — также слетал в космос, но уже на высоту выше 100 км над поверхностью Земли.

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