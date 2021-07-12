Мэр Днепра Филатов собирается лететь в космос на корабле Virgin Galactic Брэнсона

Мэр Днепра Борис Филатов, состоящий в команде Virgin Galactic, готовится стать первым украинским космическим туристом.

Он в Facebook-посте порадовался успеху британского миллиардера Ричарда Брэнсона, который 11 июля впервые полетел в космос как турист на корабле своей компании Virgin Galactic.

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В публикации Филатов отметил, что уже давно присоединился к команде Virgin Galactic.

"У него получилось. Ричард Бренсон слетал в космос. 12 лет, долгих почти 12 лет я ждал этого события. Когда я присоединился к команде Virgin Galactic, мне никто не верил. … Мы вложили свои искренние надежды и даже большие деньги в абсолютную неизвестность", — написал Филатов в соцсети.

Он отметил, что готовится к полету и уже прошел базовый курс подготовки астронавтов.

"Все эти годы, мы — будущие астронавты Virgin Galactic, поддерживали связь и друг друга в надежде, что у нас получится… А еще мы готовились. Я, например, прошел базовый курс подготовки астронавтов в учебном центре NASA, несколько раз летал по кривой Кеплера, опробовал центрифугу — симулятор полетов Феникс", — рассказал политик.

"Если все пойдет как надо, то я буду вторым человеком в независимой Украине, кто после Каденюка побывал в космосе, и первым космическим туристом", — отметил Филатов.

2 июля мэр Днепра сообщил, что купил билет на полет в космос у компании Virgin Galactic.

"Уже 11 июля, как и обещал Ричард Брэнсон, он первым в нашей команде Virgin Galactic летит в космос, чтобы личным примером показать успех нашего проекта. Мой номер — 146-й", — говорится в сообщении.

Известно, что билет за $200 тысяч на суборбитальный полет Филатов купил в 2009 году. Таким образом, он стал первым украинцем, который собрался полететь в космос в качестве коммерческого туриста.

Несмотря на то что билеты в космос компания начала продавать более 10 лет назад, лицензию на запуск коммерческих клиентов в суборбитальные полеты Федеральное авиационное управление США (FAA) выдало только в июне 2021 года. Нынешняя стоимость полетоместа — $250 тысяч. Об этом компания сообщила 25 июня.

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Получение разрешения было последним препятствием в многолетних усилиях Virgin Galactic по отправке пассажиров за плату в недолгие космические полеты.

Ранее корпорация заявляла о 600 желающих полететь в космос в качестве пассажиров.

Напомним, 11 июля самолет-носитель с космическим кораблем компании Virgin Galactic взлетел с космодрома Америка в Нью-Мексико, США. На борту в космос отправился 70-летний британский миллиардер и основатель компании Ричард Брэнсон.

На высоте 15 километров корабль отделился от носителя, запустив двигатель. Корабль поднялся на высоту около 85 км над поверхностью Земли, достигнув границы с космосом. Экипаж на несколько минут почувствовал невесомость.

После этого корабль начал снижаться и успешно приземлился в космопорт. Полет продолжался около часа от взлета до посадки.