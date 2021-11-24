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На Волыни нашли крупнейший янтарный камень за все время (ФОТО)
Коммунальное предприятие "Волыньприродресурс" 15 ноября добыло крупнейший экземпляр янтаря за все время. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор предприятия Анатолий Капустюк.
Согласно опубликованному им фото, вес находки составил 1,928 кг. При этом, по словам Капустюка, от камня отвалилось два куска. Вместе с ними он весит 2,166 кг.
Как сообщил Капустюк "Суспільному", камень далее будет отправлен на экспертизу в Государственный геммологический центр Министерства финансов для диагностики и оценки стоимости, чтобы затем изготовить паспорт камня.
Он также сообщил, что до этого крупнейшим янтарным камнем, найденным легально на Волыни, был объект весом 1,3 кг.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Директор "Волыньприродресурс" отметил, что в регионе еще не продали ни одного камня янтаря, который весит более 500 граммов, и этот пока также продавать не будут. Он добавил, что для продажи янтаря весом более полукилограмма нужно устраивать специальные аукционы, и к ним будут готовиться.
В свою очередь, как сообщает ТСН, аукцион по продаже камня будет проведен в течение полугода, а пока его готовят к эксклюзивной выставке в Луцке. Из телесюжета также следует, что он был найден на участке "Маневичский-1".
Напомним также, что в марте СБУ изъяла у контрабандистов свыше 1 тонны янтаря на сумму 11 млн грн.