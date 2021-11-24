На Волыни нашли крупнейший янтарный камень за все время (ФОТО)

Коммунальное предприятие "Волыньприродресурс" 15 ноября добыло крупнейший экземпляр янтаря за все время. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор предприятия Анатолий Капустюк.

Согласно опубликованному им фото, вес находки составил 1,928 кг. При этом, по словам Капустюка, от камня отвалилось два куска. Вместе с ними он весит 2,166 кг.

Как сообщил Капустюк "Суспільному", камень далее будет отправлен на экспертизу в Государственный геммологический центр Министерства финансов для диагностики и оценки стоимости, чтобы затем изготовить паспорт камня.

Он также сообщил, что до этого крупнейшим янтарным камнем, найденным легально на Волыни, был объект весом 1,3 кг.

Директор "Волыньприродресурс" отметил, что в регионе еще не продали ни одного камня янтаря, который весит более 500 граммов, и этот пока также продавать не будут. Он добавил, что для продажи янтаря весом более полукилограмма нужно устраивать специальные аукционы, и к ним будут готовиться.

Фото: Facebook/Анатолий Капустюк

В свою очередь, как сообщает ТСН, аукцион по продаже камня будет проведен в течение полугода, а пока его готовят к эксклюзивной выставке в Луцке. Из телесюжета также следует, что он был найден на участке "Маневичский-1".

Напомним также, что в марте СБУ изъяла у контрабандистов свыше 1 тонны янтаря на сумму 11 млн грн.