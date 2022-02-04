Перевыборы президента Киево-Могилянской академии отменяются — Шмыгаль

Министерство образования и науки отменит приказ о повторных выборах президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". К такому решению пришли члены Кабинета министров во время заседания 3 февраля, передает Правительственный портал.

"Правительство не вмешивается и не будет вмешиваться в избирательный процесс образовательного учреждения. Министерство образования и науки сегодня отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ "Киево-Могилянская академия", — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отметим, в своем Telegram-канале глава Кабмина утверждает, что это лично он убедил всех министров не вмешиваться в избирательный процесс в учебном заведении.

Правительство решило, что вместо перевыборов в Киево-Могилянской академии создадут рабочую группу. Возглавит ее президент академии Вячеслав Брюховецкий.

Шмигаль уверен, что такой выход из сложившейся ситуации поможет решить проблемы в коллективе вуза. Кроме того, таким образом университет избежит длительных судебных разбирательств в будущем.

Почему в Киево-Могилянской академии назначали перевыборы ректора

Напомним, в начале февраля во время второго тура выборов руководителя Киево-Могилянской академии украли урну с бюллетенями. Самое необычное в этом было то, что грабители спокойно зашли в помещение голосования и без проблем забрали урну: им никто не помешал, все наблюдатели спокойно смотрели, как воруют урну.

Это была пятая попытка НаУКМА выбрать себе руководителя, и впервые в Украине, когда на выборах ректора был похищен ящик с бюллетенями.

Происходящее также возмутило главу МОН Сергея Шкарлета: "Там была привлечена полиция, мы запросили и записи с камер видеонаблюдения, где ясно было видно, что есть признаки того, что избирательная урна покидала избирательный участок почти на час. Потом очень странно, когда кто-то нашел этот ящик или на соседней улице, или на строительной площадке. Урна была разбита, вернули ли они ту или другую, много вопросов можно задавать"

Вскоре Минобразования объявило о повторном конкурсе для кандидатов в президенты НаУКМА, но в настоящее время это сообщение удалили.

За должность президента академии соревновались два кандидата: Сергей Квит и Александра Гуменная.

До инцидента Гуменная просил Министерство образования и науки не признавать состоявшимися выборы президента НаУКМА из-за ряда нарушений.