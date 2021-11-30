Рассмотрение дела против НГЗ на 9,2 млрд сорвано – Николаевский апелляционный суд заминировали

Общественная организация «Стоп шлам» срывает заседание путем заминирования суда, заявили в Николаевском глиноземном заводе

30 ноября работа Николаевского апелляционного суда была заблокирована. Николаевской полиции поступило сообщение, что в здании суда заложено взрывное устройство. Об этом сообщают Новости N.

В это время в суде проходило заседание по рассмотрению апелляционной жалобы Николаевского глиноземного завода на решение по иску общественной организации «Стоп Шлам» в зал вошли сотрудники полиции и объяснили, что здание суда заминировано.

В этой связи коллегия судей объявила перерыв. Собравшиеся покинули зал заседания, были эвакуированы все сотрудники суда и посетители. На место происшествия прибыли автомобили оперативных служб, а за ними взрывотехники, которые приступили к осмотру здания.

На НГЗ уверены, что это попытка сорвать заседание, ведь юридических аргументов у представителей «Стоп шлама» при рассмотрении дела не осталось.

«Сегодня во время очередного заседания Николаевского апелляционного суда, которое идет к финалу, представители «Стоп шлам» сначала подали ряд абсолютно абсурдных ходатайств, затем требовали перерыв, а в итоге поступило сообщение о «заминировании» здания, чтобы таким образом перенести рассмотрение дела. Даже после трех уголовных производств, уже открытых в отношении основателей «Стоп шлам» и их приспешников, рейдеры не боятся ответственности и готовы на новые преступления», – говорится на Facebook-странице НГЗ.

Накануне заседания стало известно, что материалы судебного дела были сфальсифицированы – к ним добавили документы уже после вынесения решения против НГЗ первой инстанцией.