Дело НГЗ: материалы судебного дела «Стоп шлам» «дополнил» уже после вынесения решения

В деле о взыскании с Николаевского глиноземного завода (НГЗ) 9,2 млрд грн «морального ущерба» в пользу ОО «Стоп шлам» появились новые подробности, которые могут стать дополнительным доказательством попыток скрыть следы фальсификаций.

Об этом сообщает пресс-служба НГЗ.

Коллегия судей Николаевского апелляционного суда решила рассмотреть технический паспорт отходов НГЗ, на который в своем решении сослалась судья первой инстанции Ирина Боброва. Но оказалось, что ни одна из сторон не подавала такой документ, он не рассматривался во время заседаний, а появился в деле после вынесения решения, когда материалы уже передавали в апелляцию.

«Представители ОО «Стоп шлам» не подавали паспорт отходов в качестве дополнения ни к первому исковому заявлению, ни к уточненному. Документ не изучался, о чем свидетельствуют аудиозаписи заседаний, его не было в деле во время ознакомления сторон, но почему-то на него ссылалась в своем решении в пользу псевдоактивистов судья Боброва. Это может стать дополнительным доказательством согласованных действий судьи и ОО «Стоп шлам» и попыток скрыть следы фальсификаций», — заявил адвокат НГЗ Владимир Ващенко.

Юрист отмечает, что после того, как в своей апелляционной жалобе НГЗ акцентировал внимание на этом вопросе, произошло настоящее «чудо», и перед передачей дела в апелляцию на обратной стороне совсем другого документа по делу появились уменьшенные ксерокопии нескольких страниц паспорта отходов.

«Сама информация из паспорта отходов несущественна для дела, но очень важно, что есть подтверждение того, что документа в деле не было, и его в очередной раз пытались сфальсифицировать и дополнить таким нелепым способом — уменьшенными ксерокопиями на обратной странице другого документа! Как, когда и кем это делалось, должно выяснить следствие, которое ведется касательно действий суда и ОО «Стоп шлам», — подчеркнул Ващенко.

Представители ОО «Стоп шлам» комментировать этот факт отказались, отметив, что они лишь исправляли технические неточности в персональных данных членов общественной организации.

Напомним, «Стоп шлам» пытается взыскать с НГЗ 9,2 млрд грн морального ущерба. В качестве доказательства в суд активисты предоставили только психологическую экспертизу. Впоследствии она была признана Минюстом незаконной, а экспертов привлекли к ответственности — они не исследовали ни одного документа о влиянии на здоровье человека, вышли за пределы своих полномочий и не встретились ни с одним условным потерпевшим.

В то же время НГЗ заявил, что на завод осуществляется спланированная рейдерская атака с участием адвокатов, псевдоактивистов «Стоп шлам», экспертов и судей. По фактам их действий ГБР и полицией расследуется три уголовных производства.