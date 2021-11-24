Украинцы стали меньше курить: налогообложение табачных изделий доказывает свою эффективность

Повышение акцизов на табачные изделия уменьшило количество потребления сигарет и увеличило доходы госбюджета за 9 месяцев 2021 года.

Об этом сообщает ОО "Жизнь".

Так, согласно данным Госказначейства, доходы бюджета Украины от акцизов на табачные изделия за первые 9 месяцев 2021 года составили 46,7 млрд грн, что на 18,7%, или на 7,3 млрд грн, больше по сравнению с аналогичным периодом за 2020 год. Таких результатов Украине удалось добиться благодаря внедрению эффективной политики роста акцизов на табачные изделия.

В январе 2021 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс Украины, гармонизировавшие ставки табачных акцизов для сигарет, сигарилл и табачных изделий для электрического нагрева (далее — ТВЭН). Согласно этим нормам, ставка специфического акциза на ТВЭН стала равна минимальному акцизному налоговому обязательству сигарет, а именно 1456 гривен за 1000 штук. В дальнейшем ставки будут расти ежегодно на 20%. Планируется достичь уровня 3020 гривен в 2025 году.

“Введенное парламентом решение по гармонизации акцизов на ТВЭН и сигариллы до уровня обычных сигарет принесло госбюджету дополнительных 8,5 млрд грн за первые 9 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — подчеркнул Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Эксперты обратили внимание на сокращение общего акцизного сбора табачных изделий украинского производства на 3,8%, до 35,9 млрд гривен, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то время как акцизные сборы с ТВЭН выросли в 5 раз — с 2 млрд грн за первые 9 месяцев 2020 года до 10,8 млрд грн за первые 9 месяцев 2021 года. Причинами роста доходов от акциза стало увеличение акцизных ставок и переход от налогообложения на вес к налогообложению за штуку, а также общий рост рынка ТВЭН в Украине, который является относительно новым и активно растет в мире в целом.

Еще одним значительным результатом планового повышения акцизных ставок на табачные изделия в Украине является то, что украинцы стали курить меньше сигарет. За 9 месяцев 2021 года в Украине было реализовано 24,5 млрд налогооблагаемых сигарет, что на 14,4% меньше, чем за соответствующий период 2020 года.

“Успех Украины в налогообложении табачных изделий признан международным сообществом. Специалисты ВОЗ и Всемирного банка высоко оценили введенную в Украине гармонизацию акцизного налогообложения ТВЭН и сигарилл до уровня сигарет. На сегодняшний день снижение ценовой доступности ТВЭН благодаря акцизам на уровне сигарет — это единственный сдерживающий фактор распространения этих табачных изделий среди детей и молодежи”, — подчеркнул Дмитрий Купира, исполнительный директор ОО «Жизнь».

По оценке Киевской школы экономики и VoxUkraine, значительную долю рынка нелегальных сигарет составляет продукция, изготовленная на легальных табачных фабриках в Украине. Чаще всего нелегальная продукция выводится из фабрик для продаж в беспошлинной зоне, так называемой Duty Free, однако попадает на внутренний нелегальный рынок. Учитывая существенные налоговые потери в результате махинаций с использованием Duty Free, которые являются более серьезными, чем экономическая выгода от беспошлинной торговли табачными изделиями, целесообразна ликвидация такой формы преференции в торговле табачными изделиями.

"Внедренная в Украине политика налогообложения табачных изделий доказывает свою эффективность. Поступления в бюджет от акцизов растут, в то время как потребление сигарет сокращается. Поэтому правительству Украины следует сохранить гармонизированные акцизы на сигареты, ТВЭН, сигариллы, а также продолжить реализацию "7-летнего плана" ежегодного роста акцизов на табачные изделия", — подчеркнули в ОО "Жизнь".

Отметим, ранее блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий заявил, что в ближайшие годы доля нелегальной табачной продукции на украинском рынке может достичь 20-25%.