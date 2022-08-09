"Укравтодор" продав на аукціоні тубус від протитанкової ракети. Названо ціну

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") виставило на благодійний аукціон тубус від протитанкової ракети, оздоблений Петриківським розписом. На платформі Prozorro.Продажі лот пішов з молотка за 155 000 гривень.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко.

"За допомогою цього снаряду під час АТО в Донецькій області у 2014 році підбили російський танк. Тубус розмалювали майстри Петриківського розпису з Дніпропетровщини та передали Службі автомобільних доріг на знак вдячності за допомогу в облаштуванні фортифікаційних споруд", — розповів Івко.

Стартова ціна лоту — 50 тисяч гривень, чотири учасники аукціону боролися за нього, в результаті його вартість зросла втричі. Переможцем аукціону стала Христина Лейнневебер, вона запропонувала 155 тисяч гривень.

"Виручені кошти допоможуть нашій армії швидше перемогти окупанта", — зазначив Івко.

Нагадаємо, у травні у Лондоні провели благодійний аукціон Brave Ukraine на підтримку України. Тоді на торги виставили флісову кофту президента Володимира Зеленського.

Також на тому ж аукціоні продавали глечик у вигляді півня, який Джонсону подарували під час візиту до Києва, та розігрували екскурсію по Києву за участі мера Віталія Кличка.