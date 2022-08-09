"Укравтодор" продал на аукционе тубус от противотанковой ракеты. Названа цена

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") выставило на благотворительный аукцион тубус от противотанковой ракеты, украшенный Петриковской росписью. На платформе Prozorro.Продажі лот ушел с молотка за 155 000 гривен.

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Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы "Укравтодора" Андрей Ивко.

"С помощью этого снаряда во время АТО в Донецкой области в 2014 году подбили российский танк. Тубус разрисовали мастера Петриковской росписи из Днепропетровской области и передали Службе автомобильных дорог в благодарность за помощь в обустройстве фортификационных сооружений", - рассказал Ивко.

Стартовая цена лота - 50 тысяч гривен, четыре участника аукциона боролись за него, в результате его стоимость выросла втрое. Победителем аукциона стала Кристина Лейнневебер, она предложила 155 тысяч гривен.

"Вырученные деньги помогут нашей армии быстрее победить оккупанта ", - отметил Ивко.

Напомним, в мае в Лондоне был проведен благотворительный аукцион Brave Ukraine в поддержку Украины. Тогда на торги была выставлена флисовая кофта президента Владимира Зеленского.

Также на том же аукционе продавали кувшин в виде петуха, который Джонсону подарили во время визита в Киев, и разыгрывали экскурсию по Киеву с участием мэра Виталия Кличко.