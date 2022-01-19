В Киеве построят арену для Евробаскета-2025 на 16 тысяч зрителей

Украина сделает все, чтобы быть готовой к проведению матчей мужского чемпионата Европы по баскетболу среди национальных сборных в 2025 году Евробаскет-2025 на самом высоком уровне в случае получения такого права.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил во время встречи с представителями Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА Европа), сообщает пресс-служба ОП.

"Строительство спортивных арен, в частности для проведения Евробаскета, является одним из флагманских проектов в программе президента "Большая стройка". И Владимир Зеленский постоянно контролирует эти вопросы, сроки постройки объектов. Кроме того, для реализации этих проектов у нас есть прекрасное взаимодействие центральной и местной власти", – заявил Тимошенко.

В частности, он рассказал о планах строительства в Киеве многофункциональной спортивной арены на 15,88 тысячи зрителей, которая будет расположена на левом берегу Днепра возле Международного выставочного центра и будет соответствовать всем требованиям для проведения финального этапа Евробаскета-2025.

По его словам, ввод в эксплуатацию данного объекта планируется в декабре 2024 года.

Кроме того комиссия ФИБА Европа 17 января посетила Львов, где ознакомилась с проектом строительства многофункциональной арены на 10 тысяч зрителей. Эта площадка сможет принимать игры группового этапа турнира. Арена должна быть готова в ноябре 2024 года.

Кирилл Тимошенко добавил, что также строят многофункциональные комплексы, рассчитанные на меньшее количество зрителей, еще в нескольких украинских городах.

Кирилл Тимошенко напомнил, что в конце сентября 2021 года Владимир Зеленский провел переговоры с президентом ФИБА Европа Тургаем Демирелем, в ходе которых заверил, что наше государство выполнит все требования для проведения Евробаскета-2025.

Отметим, окончательное решение о месте проведения Евробаскета-2025 должно быть принято 29 марта 2022 года в Мюнхене.