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В Pfizer предложили заменить бустерную вакцинацию от коронавируса ежегодными прививками
Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что для борьбы с коронавирусом ежегодная вакцинация может быть эффективнее, чем частые бустерные прививки.
Об этом сообщает CTV.
Это, по его словам, будет наиболее удобной для людей схемой.
"Поэтому с точки зрения общественного здравоохранения это идеальная ситуация. Мы смотрим, сможем ли мы создать вакцину, которая защитит от "Омикрона" и не забудет другие варианты, и это может стать решением", - сказал он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В то же время Бурла уточнил, что Pfizer планирует подать заявку и начать массовое производство вакцины против "Омикрона" уже в марте.
Тем временем американская фармацевтическая компания Moderna планирует разработать единую вакцину от коронавируса, гриппа и респираторно-синцитиального вируса (RSV) к осени 2023 года.
Она будет использовать технологию мРНК, которая вызывает иммунный ответ, доставляя генетические молекулы, содержащие код ключевых частей патогена в клетки человека.