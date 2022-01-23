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Категория
Общество
Дата публикации

В Pfizer предложили заменить бустерную вакцинацию от коронавируса ежегодными прививками

В Pfizer предложили заменить бустерную вакцинацию от коронавируса ежегодными прививками
В Pfizer предложили заменить бустерную вакцинацию от коронавируса ежегодными прививками

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что для борьбы с коронавирусом ежегодная вакцинация может быть эффективнее, чем частые бустерные прививки.

 Об этом сообщает CTV.

Это, по его словам, будет наиболее удобной для людей схемой.

"Поэтому с точки зрения общественного здравоохранения это идеальная ситуация. Мы смотрим, сможем ли мы создать вакцину, которая защитит от "Омикрона" и не забудет другие варианты, и это может стать решением", - сказал он.

В то же время Бурла уточнил, что Pfizer планирует подать заявку и начать массовое производство вакцины против "Омикрона" уже в марте.

Тем временем американская фармацевтическая компания Moderna планирует разработать единую вакцину от коронавируса, гриппа и респираторно-синцитиального вируса (RSV) к осени 2023 года.

Она будет использовать технологию мРНК, которая вызывает иммунный ответ, доставляя генетические молекулы, содержащие код ключевых частей патогена в клетки человека.

Автор:
Светлана Манько