В США отказались вводить новый локдаун из-за коронавируса

Соединенные Штаты Америки не будут вводить новые меры в виде локдауна, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции Covid-19, а будут полагаться на другие инструменты.

Об этом заявил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы движемся в другом направлении. У нас есть инструменты для ускорения выхода из пандемии: доступные вакцины, иммунизация, в том числе прививки для детей, терапевтические средства. Мы можем обуздать распространение вируса без необходимости каким-либо образом закрывать нашу экономику ", — сообщил Зинтс на брифинге в Белом доме.

По его словам, только за пятницу, субботу и воскресенье минувшей недели 3 млн человек получили бустерную дозу вакцины.

"Не откладывайте, сделайте бустерный укол, чтобы вы могли усилить защиту от коронавируса перед тем, как мы вступим в зиму", — призвал чиновник.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также сообщила, что американские ведомства здравоохранения в настоящее время не рекомендуют вводить локдаун или экономические ограничения для сдерживания роста числа случаев заболевания COVID-19.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро понедельника в США с начала пандемии коронавируса выявлено 47 млн 730 тысяч 591 инфицированный COVID-19. Умерло от этой болезни 771 тысяча 118 человек.

Согласно распространенным данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на утро минувшей субботы в Соединенных Штатах полностью вакцинированы 196 млн 128 тысяч 496 человек. 229 млн 837 тысяч 421 человек получил первую из необходимых двух доз вакцины, а 34,5 млн была введена бустерная зона препаратов.

При этом медицинские власти США одобрили к применению вакцины от COVID-19 Pfizer и Moderna, требующие введения двух доз, и одноразовую вакцину Johnson & Johnson.

Ранее сообщалось, что в Украину из Соединенных Штатов Америки прибыли 60 тысяч флаконов с лекарствами от коронавирусной инфекции COVID-19.

Перед этим стало известно, что США предоставят Украине инновационные лекарства от COVID-19 на общую сумму 20 млн долларов.

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