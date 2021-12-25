Дороже на 20%: украинские клиенты eBay теперь будут платить НДС

Украинские пользователи популярного ecommerce-сервиса eBay должны добавить к своим услугам 20% налога на добавленную стоимость (НДС).

Такое письмо-предупреждение eBay разослал украинским клиентам. В компании отмечают, что это ноу-хау связано с тем, что в январе 2022 года вступает в силу так называемый закон о налоге на Google.

По информации компании, из-за изменения налогового регулирования eBay добавляет НДС к стоимости своих услуг.

При чем, эта ставка будет применяться к каждой оплате услуги, которую будут производить украинские пользователи.

В то же время, в компании подчеркивают, что это изменение никак не отразится на товарных объявлениях и пользователям площадки не придется ничего менять.

В компании советуют больше читать об этих изменениях в соответствующем разделе сайта поддержки.

Как сообщалось ранее, в июне 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1525-ІХ, вводящий 20% НДС на онлайн-услуги, которые компании-нерезиденты предоставляют украинским пользователям. По новым правилам, вводимым в этот закон, такие электронные услуги облагаются НДС (20%).

Напомним, в начале декабря 2021 года Google также разослала пользователям своих платных услуг в Украине письмо, где предупреждала о подорожании своих сервисов в связи с этим законом.