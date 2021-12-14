Доходы украинских фрилансеров выросли на 20% за год — Payoneer

С третьего квартала 2020 по третий квартал 2021 средний доход украинских фрилансеров, работающих на международных рынках, увеличился на 20%. За июль-сентябрь они заработали в среднем $3 720. Об этом говорится в данных международной платежной платформы Payoneer.

В то же время на 28% за год увеличился средний доход украинских ІТ-компаний, которые работают с иностранными клиентами. За июль-сентябрь этого года они заработали в среднем $4 390. Параллельно увеличилось и количество самих компаний — на 7% с третьего квартала 2020 по третий квартал 2021.

Однако и фрилансерам, и ІТ-компаниям еще далеко до владельцев туристического жилья, которые сдают его в аренду. Их доход за год вырос на 85%. За июль-сентябрь 2021 год они заработали в среднем $1970. В то же время почти на четверть (23%) увеличилось и количество самих арендодателей.

"Украинцы продолжают активно использовать возможности, которые открывает цифровая экономика. И даже сферы, на которые негативно повлияла пандемия, постепенно восстанавливаются и растут. Например, владельцы туристического жилья, которые сдают его в аренду, за третий квартал 2021 заработали больше всего за 2 года, или на 31% больше, чем за соответствующий период 2019 года. Это чрезвычайно положительные результаты", — отметил генеральный директор Payoneer в Украине и Беларуси Игорь Ковалев.

В этот же период больше чем в 1,5 раза увеличился средний доход креаторов на социальных платформах — если в прошлом году в третьем квартале они заработали $990, то в этом — $1 570 за тот же период.

Самую большую прибыль в третьем квартале этого года получили онлайн-продавцы, которые работают на международных торговых площадках, — в среднем $9 860, и стримеры — $5 810.

Больше всего за третий квартал года заработали онлайн-продавцы. Фото: Payoneer

Напоминаем, медианные зарплаты в украинском IT за последние полгода выросли (по данным DOU):

у разработчиков — на 20%;

у тестировщиков — на 23%;

у прочих IT-специалистов — по-разному, но также выросли: у DevOps — на 14%, у проектных менеджеров — на 11% и так далее

Но при этом в каждом конкретном случае зарплаты могут значительно превышать средние цифры.

Запросы рынка на квалифицированных IT-специалистов высокие, при этом украинская система образования не в состоянии их много и качественно обучать.

С целью решить эту проблему в 2022 году в более чем 50 украинских университетах введут новый учебный курс "Создание и развитие IT-продуктов". Он станет частью образовательной программы по IT-предпринимательству для студентов.

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