DuckDuckGo запускает десктопный браузер: он должен быть намного быстрее, чем Chrome

Поисковая система DuckDuckGo, которая ориентирована на сохранение конфиденциальности в сети, тестирует собственный десктопный браузер. Об этом сообщает Engadget.

О выходе браузера, который обеспечит "скорость и простоту", заявил генеральный директор DuckDuckGo Габриэль Вайнберг. Он также отметил, что DuckDuckGo добавит в приложение средства защиты конфиденциальности, которыми известна компания.

Вайнберг сказал, что приложение является не "браузером конфиденциальности" как таковым, а, скорее, "приложением для повседневного просмотра, которое уважает вашу конфиденциальность". Но "надежная защита конфиденциальности" будет включена по умолчанию для поиска, просмотра, электронной почты и многих других операций.

Как и на мобильных устройствах, DuckDuckGo создает приложение, используя механизмы рендеринга, предоставляемые ОС, вместо того, чтобы основывать его на таких проектах, как Chromium. По словам Вайнберга, это помогло команде разработчиков "убрать много ненужного мусора и беспорядка, накопившегося за долгие годы в основных браузерах".

Вайнберг заявил, что наряду с оптимизированным интерфейсом браузер получил кнопку Fire, которая мгновенно закрывает все вкладки и стирает данные просмотра одним касанием. Он также заявил, что продукт DuckDuckGo будет "значительно быстрее", чем браузер Chrome, так как требует меньше оперативной памяти — это уже доказали ранние тесты.

DuckDuckGo не раскрывает, когда планирует выпустить десктопный браузер, но сначала выйдет версия для macOS.

У компании уже есть браузер для мобильных платформ. Пользователям компьютеров до сих пор было доступно только расширение для ПО других производителей.

Вайнберг также отметил, что за последний год DuckDuckGo расширил функции блокировки поиска и отслеживания. Он сказал, что мобильное приложение компании сейчас является самым загружаемым браузером для Android на ключевых рынках.

В 2021 году поисковик DuckDuckGo обрабатывал более 100 миллионов запросов в день. По некоторым из них система выдает мгновенные ответы, которые появляются в верхней части страницы поиска без необходимости дополнительного перехода на отдельную страницу для получения искомой информации.

Другие разработчики также заботятся о безопасности пользователей. Так, в соцсети Instagram появятся новые функции, которые должны повысить ее безопасность для подростков и обеспечить удобство пользования.

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