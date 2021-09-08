Google запустил в Украине новый инструмент для продвижения бизнеса в интернете

Сегодня, 8 сентября, компания Google представила в Украине новый бесплатный инструмент "Поиск возможностей для бизнеса" в рамках инициативы компании по содействию экономическому развитию страны.

Как сообщает пресс-служба компании, благодаря этому инструменту украинские предприниматели смогут получить персонализированные предложения по продвижению компании в интернете с помощью инструментов Google и получить максимальную пользу от бесплатного профиля компании.

При этом, в Google отмечают, что это гарантирует, что бизнес оказывает максимально точную информацию своим клиентам (например, часы работы, возможность самовывоза в магазине и прочее).

"Инструмент достаточно прост в использовании — нужно только ввести название компании, и Google покажет рекомендации на основе информации, которую она имеет о компании, регионе, отрасли и тому подобное", — говорится в сообщении.

По данным статистики (исследование Ipsos COVID-19 tracker по заказу Google, 2021), 61% потребителей в опрошенных странах Европы (Германия, Испания, Франция, Великобритания, Италия и т.д.) говорят, что поддержка малого, семейного или местного бизнеса важна для них.

"В инструменте "Поиск возможностей для бизнеса" можно ввести название своей компании, и мы предоставим индивидуальные предложения относительно того, как улучшить ваше присутствие в Поиске и в Картах Google менее чем за пять минут", — подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 31 августа встретился в Вашингтоне с вице-президентом Google Караном Бхатия, обсудив, в частности, возможность блокировки рекомендации российского контента на главной странице видеохостинга YouTube для украинских пользователей.

Напомним, что YouTube является самым популярным приложением в Украине после собственно браузера Google Chrome: его используют 97% пользователей.