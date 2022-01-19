Сервис Finmap привлек $1,2 млн от европейских инвесторов

Сервис учета денег для бизнеса Finmap закрыл новый раунд инвестиций: сумма сделки составила 1,2 млн долларов.

Как сообщают в компании, в раунде приняли участие инвестиционные фонды Presto Ventures (Чехия), Sturgeon Capital (Великобритания), SID Venture Partners (Украина), стартап-инкубатор Startup Wise Guys (Эстония), а также инвестиционная компания BRISE Capital (Украина) и CEO TBI Bank Петр Барон (Великобритания).

Инвестиции пойдут на расширение команды разработчиков, маркетинг и экспансию сервиса в страны Центральной и Южной Европы. Продукт Finmap будет доработан и адаптирован с учетом потребностей пользователей этих рынков. Планируются также интеграции с новыми банками, CRM-системами и добавление опции инвойсинга — функционала для выставления счетов.

Как отмечают основатели Finmap Александр Соловей и Иван Каунов, сейчас с ними работают компании из 12 стран мира, и географию сервиса планируется расширять и далее, в частности, усилить его присутствие в Польше, Чехии, Испании и Турции.

Сейчас в Finmap доступна интеграция с более чем 2 тысячами европейских банков и сервисами PayPal, Wise, Revolut, ApiXDrive, Fondy, а также импорт данных 1С, Western Bid.

Для украинских пользователей доступны интеграции с ПриватБанком, monobank, ПУМБ, импорт выписок Альфа-Банка и Райффайзен Банка Аваль. Есть также возможность добавлять счета более чем в 30 криптовалютах, включая BTC, ETH, LTC, ADA и BNB.

Кроме уже работающих десктоп-версии и Telegram-бота в 2022 году планируется запуск мобильного приложения Finmap для iOS и Android.

Finmap был основан Соловьем и Кауновым в 2019 году. В начале 2021 года к команде присоединился Дмитрий Дубилет, который также является сооснователем monobank. В том же году компания привлекла раунд инвестиций от европейских и ангельских инвесторов. В компании также отмечают, что за последний год ее команда, работая полностью удаленно, выросла с 7 до 58 специалистов.