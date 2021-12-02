"Газпром" купил российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники"

АО "СОГАЗ", дочерняя компания "Газпрома", купило крупнейшие соцсети в России — “ВКонтакте” и “Одноклассники”. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба СОГАЗ.

Дочка "Газпрома" купила косвенную долю в VK у "Мегафона", принадлежащего группе USM российского миллиардера Алишера Усманова и его партнерам.

Сумма сделки купили-продажи не разглашается. Пресс-служба "СОГАЗ" только сообщила, что совет директоров одобрил 45-процентное участие в капитале АО "МФ Технологии", контролирующее 57,3 процента голосов VK (ранее Mail.ru Group).

Как сообщило информационное агентство "Интерфакс", по словам председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, покупка соцсетей для компании — это стратегическая инвестиция.

"Сделка осуществляется на рыночных условиях. Мы видим большой потенциал развития VK. Отмечу, что в результате сделки между акционерами "МФ Технологии" не возникает ни одного контролирующего юридического лица, все действия нового акционера будут осуществляться на сугубо рыночных принципах", — отметил Миллер.

Известную компанию Mail.ru Group в октябре 2021 года переименовали в VK. В ее состав вошли соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервис доставки Delivery Club, почтовый сервис Mail.Ru и другие продукты.

С 2017 года ряд продуктов Mail.Ru заблокирован в Украине, в том числе "ВКонтакте" и "Одноклассники".