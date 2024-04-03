Український IT-гігант Intellias придбав американську C2 Solutions: вартість угоди може сягати $15-20 млн

Українська сервісна IT-компанія Intellias, що розробляє програмне забезпечення на замовлення, оголосила про придбання 100% акцій американської компанії C2 Solutions.

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Українська сервісна IT-компанія Intellias, що розробляє програмне забезпечення на замовлення, оголосила про придбання 100% акцій американської компанії C2 Solutions.

Про це повідомила пресслужба Intellias.

У пресслужбі зазначають, що C2 Solutions спеціалізується на цифровій медицині й розробці технологій для медичного устаткування, а кількість співробітників налічує близько 65 людей.

"Поглинання допоможе Intellias посилити свою присутність на ринку США й поглибити експертизу в цифровій медицині й розробці технологій для медичного устаткування. Також це збільшить кількість активних проєктів в компанії, що дозволить Intellias наймати більше спеціалістів і спеціалісток в Україні й за кордоном", - йдеться в пресрелізі.

У компанії додали, що команда С2 Solutions буде інтегрована в організаційну структуру Intellias.

"Я радий вітати команду С2 Solutions в Intellias. Адже ми розділяємо спільні цінності щодо дотримання найвищої якості у роботі з клієнтами і розвитку людиноцентричної культури. А також маємо спільну мету – допомагати розвивати технологічні візії кожного з наших клієнтів. Ми з нетерпінням чекаємо на нові партнерства й масштабні проєкти в індустрії Digital Health and Medical Devices, покладаючись на галузеві компетенції компанії C2, а також наші технологічні знання та багаторічний досвід", - заявив CEO і співзасновник Intellias Віталій Седлер.

В коментарі Delo.ua представники компанії Intellias відзначили, що сума угоди з купівлі C2 Solutions знаходиться під NDA, тому цифри не розголошуються. Але сама угода вже закрита.

При цьому за даними Forbes, сума угоди може сягати від $15 до $20 млн.

"С2 Solutions може спокійно коштувати від $15 до $20 млн", – обережно оцінює угоду засновник інвестиційної компанії InSoft Partners Віталій Горовий.

"У США нішова компанія зароблятиме вдвічі-втричі більше, а ніж в Україні. Ризикнув би сказати, що компанія на 65 експертів сумарно може в середньому заробляти від $10 до $15 млн", — додає він.

Для українського Intellias це вже не перша M&A угода. Восени 2022 року компанія стала власником швидкозростаючого проєкту Digitally Inspired. Ця команда базується у Великій Британії та сфокусована на розробці програмного забезпечення для перспективних галузей: роздрібної торгівлі, електронної комерції, охорони здоров’я, авіації та ін.

За оцінками фахівців ринку, домовленості могли потягнути на $20 млн.

"Ми продовжуємо займатися M&A. Команда, яка зробила цю угоду, продовжує працювати. Це наша стратегія. Відчуваємо, що в цьому є користь для компанії", – казав у 2022-му СЕО Intellias Віталій Седлер.

Наразі в Intellias працює 3200 фахівців у 14 країнах світу. У 2023-му компанія (ТОВ "Інститут інформаційних технологій "Інтелліас") збільшив виторг майже на 5% — до 4,3 млрд грн. У 2022-му виторг виріс на 79%.

Про C2 Solutions

C2 Solutions – компанія, що надає технологічні послуги для бізнесу, з фокусом на розробку стратегій, інжиніринг, архітектуру даних, тестування та дизайн користувальницького досвіду. Компанія надає свої послуги в різних галузях промисловості, разом з тим має значний досвід у сфері цифрової медицини та технологій для медичного устаткування.

Про Intellias

Intellias – глобальна IT компанія. Розробницькі центри Intellias розташовані в Україні, Великій Британії, Польщі, Хорватії, Болгарії, Іспанії, Португалії, Колумбії та Індії. Також Intellias представлений у Німеччині, США та Об’єднаних Арабських Еміратах. Компанія займається розробкою комплексного програмного забезпечення та наданням професійних сервісів, спеціалізуючись на технологічних рішеннях, автомобільній та транспортних галузях, фінансових та телекомунікаційних технологіях, технологіях в сфері рітейл.

Варто додати, що глобальна асоціація IAOP, яка щорічно проводить комплексні дослідження у сфері аутсорсингу, представила рейтинг 100 найкращих аутсорсерів світу 2024 року. До нього потрапили 15 українських компаній та аутсорсери з офісами в Україні.