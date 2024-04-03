Украинский IT-гигант Intellias приобрел американскую C2 Solutions: стоимость сделки может достигать $15-20 млн

Украинская сервисная IT-компания Intellias, разрабатывающая заказное программное обеспечение, объявила о приобретении 100% акций американской компании C2 Solutions.

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Украинская сервисная IT-компания Intellias, разрабатывающая заказное программное обеспечение, объявила о приобретении 100% акций американской компании C2 Solutions.

Об этом сообщила пресс-служба Intellias.

В пресс-службе отмечают, что C2 Solutions специализируется на цифровой медицине и разработке технологий для медицинского оборудования, а количество сотрудников насчитывает около 65 человек.

"Поглощение поможет Intellias усилить свое присутствие на рынке США и углубить экспертизу в цифровой медицине и разработке технологий для медицинского оборудования. Также это увеличит количество активных проектов в компании, что позволит Intellias нанимать больше специалистов в Украине и за рубежом", - говорится в пресс-релизе.

В компании добавили, что команда C2 Solutions будет интегрирована в организационную структуру Intellias.

"Я рад приветствовать команду С2 Solutions в Intellias. Ведь мы разделяем общие ценности по соблюдению высочайшего качества в работе с клиентами и развитию человекоцентрической культуры. А также имеем общую цель – помогать развивать технологические видения каждого из наших клиентов. Мы с нетерпением ждем новых партнерств и масштабных проектов в индустрии Digital Health and Medical Devices, полагаясь на отраслевые компетенции компании C2, а также наши технологические знания и многолетний опыт», – заявил CEO и соучредитель Intellias Виталий Седлер.

В комментарии Delo.ua представители компании Intellias отметили, что сумма сделки по покупке C2 Solutions находится под NDA, поэтому цифры не разглашаются. Но само соглашение уже закрыто.

При этом по данным Forbes, она может составлять от $15 до $20 млн.

"С2 Solutions может спокойно стоить от $15 до $20 млн", – осторожно оценивает сделку основатель инвестиционной компании InSoft Partners Виталий Горовой.

"В США нишевая компания будет зарабатывать в два-три раза больше, чем в Украине. Рискнул бы сказать, что компания на 65 экспертов суммарно может в среднем зарабатывать от $10 до $15 млн", — добавляет он.

Для украинского Intellias это уже не первое M&A соглашение. Осенью 2022 года компания стала владельцем быстрорастущего проекта Digitally Inspired. Эта команда базируется в Великобритании и сфокусирована на разработке программного обеспечения для перспективных отраслей: розничной торговли, электронной коммерции, здравоохранения, авиации и т.д.

По оценкам специалистов рынка, договоренности могли потянуть на $20 млн.

"Мы продолжаем заниматься M&A. Команда, которая совершила это соглашение, продолжает работать. Это наша стратегия. Чувствуем, что в этом есть польза для компании", – говорил в 2022 году СЕО Intellias Виталий Седлер.

В настоящее время в Intellias работает 3200 специалистов в 14 странах мира. В 2023-м компания (ООО "Институт информационных технологий "Интеллиас") увеличила выручку почти на 5% — до 4,3 млрд грн. В 2022-м выручка выросла на 79%.

О C2 Solutions

C2 Solutions – компания, предоставляющая технологические услуги для бизнеса, с фокусом на разработку стратегий, инжиниринг, архитектуру данных, тестирование и дизайн пользовательского опыта. Компания предоставляет свои услуги в различных отраслях промышленности, вместе с тем имеет значительный опыт в области цифровой медицины и технологий медицинского оборудования.

О Intellias

Intellias – глобальная IT-компания. Разработчики Intellias расположены в Украине, Великобритании, Польше, Хорватии, Болгарии, Испании, Португалии, Колумбии и Индии. Также Intellias представлена в Германии, США и Объединенных Арабских Эмиратах. Компания занимается разработкой комплексного программного обеспечения и предоставлением профессиональных сервисов, специализируясь на технологических решениях, автомобильных и транспортных отраслях, финансовых и телекоммуникационных технологиях, технологиях в сфере ритейл.

Стоит добавить, что глобальная ассоциация IAOP, ежегодно проводящая комплексные исследования в сфере аутсорсинга, представила рейтинг 100 лучших аутсорсеров мира 2024 года. В него попали 15 украинских компаний и аутсорсеры с офисами в Украине.