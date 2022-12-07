В Telegram відтепер можна реєструватися без SIM-картки

Месенджер Telegram дозволив користувачам реєструватися без SIM-картки та встановити глобальний таймер для автоматичного видалення повідомлень у всіх нових чатах. Про це повідомляється у блозі компанії.

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Так, зайти в месенджер відтепер можна за допомогою анонімних номерів, доступних на блокчейн-платформі Fragment.

Крім того користувачі зможуть встановити глобальний таймер автовидалення для автоматичного очищення всіх нових чатів.

Автовидалення щодо будь-якого з чатів можна налаштувати в Налаштуваннях - Приватність і безпека - Видалення за таймером. В невеликих приватних групах таймер може бути ввімкнений будь-яким учасником, який має дозвіл на зміну назви та фото групи.

В Telegram вважають, що оновлення забезпечить максимальну приватність.

Нагадаємо, нещодавно Telegram впровадив масштабне оновлення. Зокрема, користувачі змогли розділяти обговорення у великих групах на гілки, придбати колекційні публічні імена для профілів і каналів за допомогою надійних транзакцій на блокчейні, переводити відео в текст тощо.

Крім того, з червня у Telegram можна оформлювати преміум передплату.

Джерело фото: ua.depositphotos.com