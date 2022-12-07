- Категория
- IT и Телеком
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В Telegram теперь можно регистрироваться без SIM-карты
Мессенджер Telegram разрешил пользователям зарегистрироваться без SIM-карты и установить глобальный таймер для автоматического удаления сообщений во всех чатах. Об этом сообщается в блоге компании.
Так, зайти в мессенджер теперь можно с помощью анонимных номеров, доступных на блокчейн-платформе Fragment.
Кроме того, пользователи смогут установить глобальный таймер автоудаления для автоматической очистки всех новых чатов.
Автоудаление любого из чатов можно настроить по такому пути: "Настройки - Конфиденциальность и безопасность - Удаление по таймеру". В небольших приватных группах таймер может быть включен любым участником, имеющим разрешение на изменение названия и фото группы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Telegram считают, что обновление обеспечит максимальную приватность.
Напомним, недавно Telegram ввел масштабное обновление. В частности, пользователи смогли разделять обсуждения в больших группах на ветки, приобрести коллекционные публичные имена для профилей и каналов с помощью надежных транзакций на блокчейне, переводить видео в текст.
Кроме того, с июня в Telegram можно оформлять премиум подписку.
Источник фото: ua.depositphotos.com