В Telegram теперь можно регистрироваться без SIM-карты

Мессенджер Telegram разрешил пользователям зарегистрироваться без SIM-карты и установить глобальный таймер для автоматического удаления сообщений во всех чатах. Об этом сообщается в блоге компании.

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Так, зайти в мессенджер теперь можно с помощью анонимных номеров, доступных на блокчейн-платформе Fragment.

Кроме того, пользователи смогут установить глобальный таймер автоудаления для автоматической очистки всех новых чатов.

Автоудаление любого из чатов можно настроить по такому пути: "Настройки - Конфиденциальность и безопасность - Удаление по таймеру". В небольших приватных группах таймер может быть включен любым участником, имеющим разрешение на изменение названия и фото группы.

В Telegram считают, что обновление обеспечит максимальную приватность.

Напомним, недавно Telegram ввел масштабное обновление. В частности, пользователи смогли разделять обсуждения в больших группах на ветки, приобрести коллекционные публичные имена для профилей и каналов с помощью надежных транзакций на блокчейне, переводить видео в текст.

Кроме того, с июня в Telegram можно оформлять премиум подписку.

Источник фото: ua.depositphotos.com