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- IT и Телеком
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В Украине хотят упростить правила иммиграции для иностранных IT-специалистов
Кабинет министров на заседании 12 января одобрил проект закона по усовершенствованию в системе иммиграции.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
По его словам, речь идет о следующих изменениях:
– упрощение процедур предоставления разрешения на иммиграцию иностранным высококвалифицированным ИТ-специалистам;Подписывайтесь на наш Telegram канал
– отмена разрешений на иммиграцию;
– усиление мер противодействия нелегальной иммиграции.
За соответствующий законопроект должна проголосовать Верховная Рада.
Напомним, согласно анализу нидерландской компании Daxx, Украина возглавила десятку стран Восточной Европы по оптимальности IT-аутсорсинга.
Компания считает Украину лучшей страной в мире из-за оптимального соотношения цены и качества работ, а также скорости развития IT-сферы.