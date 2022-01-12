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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

В Украине хотят упростить правила иммиграции для иностранных IT-специалистов

Кабмин решил упростить правила иммиграции для иностранных айтишников
Фото: Depositphotos

Кабинет министров на заседании 12 января одобрил проект закона по усовершенствованию в системе иммиграции. 

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, речь идет о следующих изменениях:

– упрощение процедур предоставления разрешения на иммиграцию иностранным высококвалифицированным ИТ-специалистам;

– отмена разрешений на иммиграцию;

– усиление мер противодействия нелегальной иммиграции.

За соответствующий законопроект должна проголосовать Верховная Рада.

Напомним, согласно анализу нидерландской компании Daxx, Украина возглавила десятку стран Восточной Европы по оптимальности IT-аутсорсинга.

Компания считает Украину лучшей страной в мире из-за оптимального соотношения цены и качества работ, а также скорости развития IT-сферы.

Автор:
Дмитрий Нарожный