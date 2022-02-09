Vodafone Украина выкупила евробонды уже почти на $100 млн

Vodafone Украина завершила второй раунд выкупа облигаций на сумму 45 млн долларов США. Вместе с первым раундом выкупа на сумму 49 млн долларов общая стоимость выкупленных и аннулированных облигаций составляет 94 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Vodafone Украина реализует стратегию активного управления долгом. Компания стремится поддерживать устойчивую позицию ликвидности, а также устойчивый профиль долговой нагрузки.

В начале февраля 2020 года "Vodafone Украина" разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн под 6,2%. Выпуск в формате 144A/Reg S маркетировали среди международных инвесторов в Европе и США. Теперь выкуплены бонды на 94 млн долларов.

Vodafone Украина – ведущая украинская телеком-компания, которая предоставляет услуги скоростного интернета 3G и 4G, фиксированной связи и интернета.

Напомним, в декабре 2019 года азербайджанская компания Bakcell завершила покупку "Vodafone Украина" за 734 млн долларов. J.P. Morgan выступила финансовым консультантом Bakcell, а также совместно с Raiffeisen Bank International A.G. (RBI) организовала финансирование сделки при участии группы международных банков и институциональных инвесторов.

В итоге с декабря 2019 года Vodafone Украина входит в состав NEQSOL Holding. Это диверсифицированная группа компаний, работающих в разных отраслях и странах. Основные направления деятельности – нефтегазовая, телекоммуникационная, высокотехнологичная и строительная отрасли. Группа компаний работает в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Украине, Грузии, Казахстане, ОАЭ и других странах.