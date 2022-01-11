"Vodafone Украина" рассчитывает привлечь 1 млн клиентов фиксированного интернета к 2025 году

"Vodafone Украина" рассчитывает привлечь 1 млн клиентов фиксированного интернета в течение ближайших двух-трех лет. Об этом в интервью изданию "Минфин" рассказала генеральный директор компании Ольга Устинова.

"В прошлом году мы купили телеком-оператора Vega и серьезно настроены выйти на рынок фиксированной связи... Это фиксированный бизнес, который обеспечивает населению домашний интернет и телевидение. Людям удобно, когда все услуги проводной и беспроводной связи предоставляются одним провайдером, что называется, "из одних рук", — отметила она.

По словам Устиновой, клиенты будут получать единый счет за услуги проводной и беспроводной связи, гарантированный уровень сервиса, клиентского обслуживания и технической поддержки.

"Мы планируем расширять инфраструктуру с использованием технологии GPON, которая дает высокоскоростной гигабитный интернет, способный удовлетворить любого heavy-юзера. Мы планируем активно подключать новых абонентов. Наша цель на ближайшие два-три года — выйти на 1 млн клиентов", — отметила руководительница "Vodafone Украина".

В то же время она затруднилась спрогнозировать, на какие тарифы смогут рассчитывать потенциальные пользователи фиксированного интернета от Vodafone.

"Для нас это новый бизнес. Мы сейчас находимся в процессе формирования новых предложений. Но можно посмотреть на прайсы на рынке. Это будет конкурентное предложение", — отметила Устинова.

Напомним, что "Vodafone Украина" завершила покупку компаний "Фарлеп-Инвест" (бренд Vega) и "Кейбл ТВ-Финансы" в начале сентября. Целью сделки называлось дальнейшее развитие бизнеса в сфере телекоммуникаций.

Отметим, что "Фарлеп-Инвест", входившая в группу SCM Рината Ахметова, предоставляла услуги фиксированного доступа к интернету и услуги фиксированной телефонной связи, а "Кейбл ТВ-Финансы" — только услуги фиксированного интернета.

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