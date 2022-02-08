"Большая стройка" сократит дорогу между Киевом и Варшавой до 4 часов

Украина и Польша наработали ряд решений, касающихся запуска скоростного сообщения между двумя столицами и электрификации участка железной дороги Мальховце — Нижанковичи на границе двух стран. Этот проект будет реализован в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Договоренности Украины и Польши по ряду транспортных вопросов стали одним из результатов состоявшегося в минувшие выходные визита в Польшу руководства МИУ и "Укрзализныци". Украинская делегация провела встречу с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком и приняла участие в конференции "Европа Карпат".

"Продолжается подготовка, в том числе и поиск источников финансирования, для реконструкции участка Мальховице — Нижанковичи на украинско-польской границе, что является важным транспортным коридором для наших соседей", — отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Достигнутые договоренности, по словам Кубракова, наконец-то позволяют перейти к обсуждению и реализации и других важных межправительственных инфраструктурных проектов, среди которых запуск скоростного сообщения между Киевом и Варшавой, благодаря которому время в пути сократится до 4 часов; строительство первой концессионной дороги Краковец — Львов — Броды — Ровно; масштабное обновление дороги М-07 Киев — Ковель — Ягодин с повышением ее до I-ой категории; модернизация международных автомобильных пунктов пропуска на границе с ЕС.

Другим следствием совместной работы, включавшей многоэтапные переговоры и вывод вопроса на уровень президентов двух стран, стало решение польской стороны впервые за последние 7 лет существенно увеличить количество разрешений для украинских автоперевозчиков. Документальное подтверждение этому ожидается в ближайшее время.

Напоминаем, заместитель руководителя Офиса президента и координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко назвал одним из ключевых направлений на "Укрзализныце" электрификацию не менее 500 км путей.