Дороги, самолеты и локомотивы: Украина и Франция обсуждают совместную "Большую стройку"

Находящаяся во Франции делегация правительства Украины и Офиса президента обсуждает с представителями французского правительства широкий круг вопросов перспективного сотрудничества, среди которых, в том числе, многие будут связаны с реализацией программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"На встрече с министром экономики, финансов и реконструкции Франции Бруно Ле Мером поднимали вопросы привлечения французских инвестиций и реализации совместных проектов, которые обеспечат лучшую интеграцию Украины в европейскую транспортную сеть, логистику и экономику в целом", — написал Кубраков и уточнил, что украинскую сторону интересует участие Франции в обновлении парка грузовых электрических локомотивов для "Укрзализныци", в проектах концессии дорог, а также в формировании флота для национального авиаперевозчика — авиакомпании UNA.

При этом речь идет не просто о закупке товаров, но и о совместном производстве с высокой его локализацией в Украине.

Первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, также принимающая участие в переговорах с французской стороной, добавила, что кроме уже названных направлений сотрудничества рассматриваются также развитие перспективных совместных проектов в ядерной энергетике между украинским "Энергоатомом" и EDF, возможность проведения Всемирной выставки EXPO-2030 в Украине и переоборудование пассажирских самолетов Airbus в грузовые на базе ГП "Антонов".

Отдельным пунктом переговоров стала поставка в Украину 130 локомотивов производства компании Alstom в рамках уже подписанного ранее межправительственного соглашения.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что для развития внутреннего и международного авиасообщения в Украине в рамках президентской "Большой стройки" планируется строительство нескольких новых аэропортов – возле Мариуполя, Краматорска и Мукачево.